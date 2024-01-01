//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderClean.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://team.metaquotes.ru/email/view/599588"

#property version "1.00"

//--- descripción

#property description "Este script muestra un ejemplo de uso de FolderClean()."

#property description "Primero se crean los archivos en la carpeta especificada utilizando la función FileOpen()."

#property description "Luego, antes de eliminar los archivos, se muestra el aviso utilizando MessageBox()."



//--- mostraremos la ventana de los parámetros de entrada durante el inicio del script

#property script_show_inputs

//--- parámetros de entrada

input string foldername="demo_folder"; // crearemos la carpeta en MQL5/Files/

input int files=5; // número de archivos que vamos a crear y eliminar

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string name="testfile";

//--- primero abrimos o creamos archivos en la carpeta de datos de nuestro terminal

for(int N=0;N<files;N++)

{

//--- nombre del archivo como 'demo_folder\testfileN.txt'

string filemane=StringFormat("%s\\%s%d.txt",foldername,name,N);

//--- abrimos el archivo con la bandera para escribir, en este caso la carpeta 'demo_folder' se crea automáticamente

int handle=FileOpen(filemane,FILE_WRITE);

//--- veremos si la función FileOpen() ha trabajado con éxito

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Fallo al crear el archivo %s. Código del error ",filemane,GetLastError());

ResetLastError();

}

else

{

PrintFormat("El archivo %s ha sido abierto con éxito",filemane);

//--- ya no necesitamos el archivo abierto, hay que cerrarlo sí o sí

FileClose(handle);

}

}



//--- comprobaremos el número de archivos en la carpeta

int k=FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0);

PrintFormat("En total, la carpeta %s contiene %d archivos",foldername,k);



//--- mostramos la ventana de diálogo y preguntamos al usuario

int choice=MessageBox(StringFormat("¿Desea eliminar de la carpeta %s %d archivos, continuar?",foldername,k),

"Eliminando archivos de la carpeta",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // habrá dos botones - "Yes" y "No"

ResetLastError();



//--- ejecutaremos acciones en función de la opción seleccionada

if(choice==IDYES)

{

//--- empezamos a eliminar

PrintFormat("Intento de eliminar todos los archivos de la carpeta %s",foldername);

if(FolderClean(foldername,0))

PrintFormat("Archivos eliminados con éxito, en la carpeta %s quedan %d archivos",

foldername,

FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0));

else

PrintFormat("Fallo al eliminar los archivos de la carpeta %s. Código del error %d",foldername,GetLastError());

}

else

PrintFormat("Eliminación cancelada");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| devuelve el número de archivos en la carpeta especificada |

//+------------------------------------------------------------------+

int FilesInFolder(string path,int flag)

{

int count=0;

long handle;

string filename;

//---

handle=FileFindFirst(path,filename,flag);

//--- si ha sido encontrado por lo menos un archivo, seguimos buscando el resto

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- mostraremos el nombre del archivo

PrintFormat("ha sido encntrado el archivo %s",filename);

//--- aumentaremos el contador de archivos/carpetas encontrados

count++;

//--- iniciamos la búsqueda en todos los archivos/carpetas

while(FileFindNext(handle,filename))

{

PrintFormat("ha sido encontrado el archivo %s",filename);

count++;

}

//--- es obligatorio cerrar el manejador del buscador al finalizar

FileFindClose(handle);

}

else // fallo al obtener el manejador

{

PrintFormat("Fallo al realizar la búsqueda de archivos en la carpeta %s",path);

}

//--- devolveremos el resultado

return count;

}