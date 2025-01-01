DocumentaciónSecciones
Elimina el contexto OpenCL.

void  CLContextFree(
   int  context     // manejador para el contexto OpenCL
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto OpenCL.

Valor devuelto

Ninguno. En caso de un error interno, se cambia el valor de _LastError. Para obtener la información sobre el error, llame a la función GetLastError().