- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathRand
Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767.
|
int MathRand();
Valor devuelto
Número entero en el rango de 0 a 32767.
Nota
Antes de la primera llamada a la función hay que usar la función MathSrand, con el fin de poner el generador pseudoaleatorio de números en su posición inicial.
Nota
En vez de la función MathRand() se puede usar la función rand().
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+