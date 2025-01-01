DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Funciones matemáticasMathRand 

MathRand

Devuelve un número pseudoaleatorio en el rango de 0 a 32767.

int  MathRand();

Valor devuelto

Número entero en el rango de 0 a 32767.

Nota

Antes de la primera llamada a la función hay que usar la función MathSrand, con el fin de poner el generador pseudoaleatorio de números en su posición inicial.

Nota

En vez de la función MathRand() se puede usar la función rand().

 

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- en cada inicio establecemos un nuevo estado inicial para generar una serie de números enteros pseudoaleatorios
   MathSrand(GetTickCount());
//--- en un ciclo, mostramos en el diario de registro los 10 números enteros pseudoaleatorios generados
   for(int i=0i<10i++)
     {
      int rand_value=MathRand();
      PrintFormat("Número entero pseudoaleatorio №%d: %u",i+1,rand_value);
     }
  }