CLBufferCreate
Crea un búfer OpenCL y devuelve su manejador.

int CLBufferCreate(
Parámetros
context
[in] Manejador para context OpenCL.
size
[in] Tamaño del búfer en bytes.
flags
[in] Las propiedades del búfer que se establecen mediante la combinación de banderas: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.
Valor devuelto
Manejador para el búfer OpenCL en caso de ejecutarse con éxito. En caso del error devuelve -1. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
En estos momentos están previstos los siguientes códigos de errores:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - un manejador inválido para el contexto OpenCL,
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — memoria insuficiente,
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE — un error interno de creación del búfer.