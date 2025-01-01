DocumentaciónSecciones
Crea un búfer OpenCL y devuelve su manejador.

int  CLBufferCreate(
   int   context,     // manejador para el contexto OpenCL
   uint  size,        // tamaño del búfer
   uint  flags        // combinación de banderas que establecen las propiedades del búfer
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador para context OpenCL.

size

[in]  Tamaño del búfer en bytes.

flags

[in]  Las propiedades del búfer que se establecen mediante la combinación de banderas:  CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

Valor devuelto

Manejador para el búfer OpenCL en caso de ejecutarse con éxito. En caso del error devuelve -1. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

En estos momentos están previstos los siguientes códigos de errores:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE  - un manejador inválido para el contexto OpenCL,
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY — memoria insuficiente,
  • ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE — un error interno de creación del búfer.

 