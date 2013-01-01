//+------------------------------------------------------------------+

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- parámetros de entrada

input string InpFileName="file.txt"; // nombre del archivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nombre de la carpeta

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 o UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- especificamos el valor de la variable para generar los números aleatorios

_RandomSeed=GetTickCount();

//--- variable para las posiciones de inicio de cadenas

ulong pos[];

int size;

//--- reseteamos el valor del error

ResetLastError();

//--- abrimos el archivo

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("El archivo %s está abierto para la lectura",InpFileName);

//--- obtenemos la posición de inicio para cada cadena de caracteres en el archivo

GetStringPositions(file_handle,pos);

//--- averiguamos el número total de cadenas en el archivo

size=ArraySize(pos);

if(!size)

{

//--- si en el archivo no hay cadenas, finalizamos el trabajo

PrintFormat("¡El archivo %s esta vacío!",InpFileName);

FileClose(file_handle);

return;

}

//--- elegimos el número de una cadena al azar

int ind=MathRand()%size;

//--- desplazamos la posición al inicio de esta cadena

FileSeek(file_handle,pos[ind],SEEK_SET);

//--- leemos e imprimimos la cadena con el número ind

PrintFormat("Texto de la cadena con el número %d: \"%s\"",ind,FileReadString(file_handle));

//--- cerramos el archivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("El archivo %s ha sido cerrado",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La función determina las posiciones de inicio para cada una de las cadenas en el archivo y |

//| las coloca en el array arr |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetStringPositions(const int handle,ulong &arr[])

{

//--- tamaño del array por defecto

int def_size=127;

//--- adjudicamos la memoria para el array

ArrayResize(arr,def_size);

//--- contador de cadenas

int i=0;

//--- si no es el fin del archivo, entonces por lo menos hay una cadena

if(!FileIsEnding(handle))

{

arr[i]=FileTell(handle);

i++;

}

else

return; // el archivo está vacío, salimos

//--- determinamos el desplazamiento en bytes dependiendo de la codificación

int shift;

if(FileGetInteger(handle,FILE_IS_ANSI))

shift=1;

else

shift=2;

//--- repasamos las cadenas en el ciclo

while(1)

{

//--- leemos la cadena

FileReadString(handle);

//--- prueba en el fin del archivo

if(!FileIsEnding(handle))

{

//--- recordamos la posición de la siguiente cadena

arr[i]=FileTell(handle)+shift;

i++;

//--- aumentamos el tamaño del array si está sobrecargado

if(i==def_size)

{

def_size+=def_size+1;

ArrayResize(arr,def_size);

}

}

else

break; // fin del archivo, salimos

}

//--- definimos el tamaño real del array

ArrayResize(arr,i);

}