Obtención de información de mercado

Son las funciones que sirven para conseguir la información sobre el estado del mercado.  

Función

Acción

SymbolsTotal

Devuelve la cantidad de símbolos disponibles (seleccionados en MarketWatch o todos)

SymbolExist

Comprueba la existencia del símbolo con el nombre indicado

SymbolName

Devuelve el nombre del símbolo especificado

SymbolSelect

Selecciona un símbolo en la ventana MarketWatch o remueve un símbolo de la ventana

SymbolIsSynchronized

Comprueba la sincronización de datos para el símbolo especificado en el terminal con los datos en el servidor comercial

SymbolInfoDouble

Devuelve valor double del símbolo especificado para la propiedad correspondiente

SymbolInfoInteger

Devuelve el valor del tipo entero (long, datetime, int o bool) del símbolo especificado para la propiedad correspondiente

SymbolInfoString

Devuelve el valor string del símbolo especificado para la propiedad correspondiente

SymbolInfoMarginRate

Devuelve los coeficientes del margen dependiendo del tipo y la dirección de la orden

SymbolInfoTick

Devuelve los precios actuales para un símbolo especificado en una variable del tipo MqlTick

SymbolInfoSessionQuote

Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de cotización especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.

SymbolInfoSessionTrade

Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de compraventa especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.

MarketBookAdd

Proporciona la apertura de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además se encarga de la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado

MarketBookRelease

Proporciona el cierre de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además da de baja la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado

MarketBookGet

Devuelve un array de estructuras del tipo MqlBookInfo que contiene datos de la profundidad de mercado del símbolo especificado