SymbolsTotal Devuelve la cantidad de símbolos disponibles (seleccionados en MarketWatch o todos)

SymbolExist Comprueba la existencia del símbolo con el nombre indicado

SymbolName Devuelve el nombre del símbolo especificado

SymbolSelect Selecciona un símbolo en la ventana MarketWatch o remueve un símbolo de la ventana

SymbolIsSynchronized Comprueba la sincronización de datos para el símbolo especificado en el terminal con los datos en el servidor comercial

SymbolInfoDouble Devuelve valor double del símbolo especificado para la propiedad correspondiente

SymbolInfoInteger Devuelve el valor del tipo entero (long, datetime, int o bool) del símbolo especificado para la propiedad correspondiente

SymbolInfoString Devuelve el valor string del símbolo especificado para la propiedad correspondiente

SymbolInfoMarginRate Devuelve los coeficientes del margen dependiendo del tipo y la dirección de la orden

SymbolInfoTick Devuelve los precios actuales para un símbolo especificado en una variable del tipo MqlTick

SymbolInfoSessionQuote Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de cotización especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.

SymbolInfoSessionTrade Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de compraventa especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.

MarketBookAdd Proporciona la apertura de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además se encarga de la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado

MarketBookRelease Proporciona el cierre de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además da de baja la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado