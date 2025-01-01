- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
Obtención de información de mercado
Son las funciones que sirven para conseguir la información sobre el estado del mercado.
|
Función
|
Acción
|
Devuelve la cantidad de símbolos disponibles (seleccionados en MarketWatch o todos)
|
Comprueba la existencia del símbolo con el nombre indicado
|
Devuelve el nombre del símbolo especificado
|
Selecciona un símbolo en la ventana MarketWatch o remueve un símbolo de la ventana
|
Comprueba la sincronización de datos para el símbolo especificado en el terminal con los datos en el servidor comercial
|
Devuelve valor double del símbolo especificado para la propiedad correspondiente
|
Devuelve el valor del tipo entero (long, datetime, int o bool) del símbolo especificado para la propiedad correspondiente
|
Devuelve el valor string del símbolo especificado para la propiedad correspondiente
|
Devuelve los coeficientes del margen dependiendo del tipo y la dirección de la orden
|
Devuelve los precios actuales para un símbolo especificado en una variable del tipo MqlTick
|
Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de cotización especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.
|
Permite obtener fecha y hora de apertura y de cierre de la sesión de compraventa especificada para el símbolo y el día de la semana especificados.
|
Proporciona la apertura de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además se encarga de la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado
|
Proporciona el cierre de la profundidad de mercado (Depth Market) para el símbolo indicado, además da de baja la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado
|
Devuelve un array de estructuras del tipo MqlBookInfo que contiene datos de la profundidad de mercado del símbolo especificado