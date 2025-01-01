DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5MetaTrader para Pythoninitialize 

initialize

Establece una conexión con el terminal MetaTrader 5. Existen 3 variantes de llamada.

Llamada sin parámetros. El terminal para la conexión se encontrará de forma automática.

initialize()

Llamada con indicación de la ruta hasta el terminal MetaTrader 5 al que debemos conectarnos.

initialize(
   path                      // ruta al archivo EXE del terminal MetaTrader 5
   )

Llamada con indicación de la ruta y los parámetros de la cuenta comercial.

initialize(
   path,                     // ruta al archivo EXE del terminal MetaTrader 5
   login=LOGIN,              // número de cuenta
   password="PASSWORD",      // contraseña
   server="SERVER",          // nombre del servidor como se ha establecido en el terminal
   timeout=TIMEOUT,          // timeout
   portable=False            // modo portable
   )

Parámetros

path

[in]  Ruta al archivo metatrader.exe o metatrader64.exe. Parámetro no nombrado no obligatorio. Se indica en primer lugar, sin el nombre del parámetro. Si no ha sido indicado, el módulo intentará encontrar el archivo ejecutable por sí mismo.

login=LOGIN

[in]  Número de la cuenta comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica, se usará la última cuenta comercial.

password="PASSWORD"

[in]  Contraseña para la cuenta comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica la contraseña, se utilizará automáticamente la contraseña guardada en la base de datos del terminal para la cuenta indicada.

server="SERVER"

[in]  Nombre del servidor comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica el servidor, se utilizará automáticamente el servidor guardado en la base de datos del terminal para la cuenta indicada.

timeout=TIMEOUT

[in]  Timeout en milisegundos disponible para la conexión. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica, se usará el valor 60000 (60 segundos).

portable=False

[in]  Señal de inicio del terminal en el modo portable. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica, se usará el valor False.

Valor retornado

Retorna True si la conexión con el terminal MetaTrader 5 ha tenido éxito, de lo contrario, False.

Observación

Si es necesario, al ejecutar la llamada de initialize(), el terminal MetaTrader 5 se iniciará para ejecutar la conexión.

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5
# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5 en la cuenta comercial indicada
if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# mostramos la información sobre el estado de la conexión, el nombre del servidor y la cuenta comercial
print(mt5.terminal_info())
# mostramos la información sobre la versión de MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Ver también

shutdown, terminal_info, version