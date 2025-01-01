- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pPos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
initialize
Establece una conexión con el terminal MetaTrader 5. Existen 3 variantes de llamada.
Llamada sin parámetros. El terminal para la conexión se encontrará de forma automática.
|
initialize()
Llamada con indicación de la ruta hasta el terminal MetaTrader 5 al que debemos conectarnos.
|
initialize(
Llamada con indicación de la ruta y los parámetros de la cuenta comercial.
|
initialize(
Parámetros
path
[in] Ruta al archivo metatrader.exe o metatrader64.exe. Parámetro no nombrado no obligatorio. Se indica en primer lugar, sin el nombre del parámetro. Si no ha sido indicado, el módulo intentará encontrar el archivo ejecutable por sí mismo.
login=LOGIN
[in] Número de la cuenta comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica, se usará la última cuenta comercial.
password="PASSWORD"
[in] Contraseña para la cuenta comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica la contraseña, se utilizará automáticamente la contraseña guardada en la base de datos del terminal para la cuenta indicada.
server="SERVER"
[in] Nombre del servidor comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica el servidor, se utilizará automáticamente el servidor guardado en la base de datos del terminal para la cuenta indicada.
timeout=TIMEOUT
[in] Timeout en milisegundos disponible para la conexión. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica, se usará el valor 60000 (60 segundos).
portable=False
[in] Señal de inicio del terminal en el modo portable. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica, se usará el valor False.
Valor retornado
Retorna True si la conexión con el terminal MetaTrader 5 ha tenido éxito, de lo contrario, False.
Observación
Si es necesario, al ejecutar la llamada de initialize(), el terminal MetaTrader 5 se iniciará para ejecutar la conexión.
Ejemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
Ver también