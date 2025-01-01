DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Operaciones con archivosFileClose 

FileClose

Cierra el archivo previamente abierto por la función FileOpen().

void  FileClose(
   int  file_handle      // manejador de archivo
   );

Parámetros

file_handle

[in]  Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Ejemplo:

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script
#property script_show_inputs
//--- parámetros de entrada
input string InpFileName="file.txt";    // nombre del archivo
input string InpDirectoryName="Data";   // nombre de la carpeta
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 o UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- imprimimos la ruta de la carpeta en la que vamos a trabajar
   PrintFormat("Trabajamos en la carpeta %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- reseteamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- abrimos el archivo de lectura (si el archivo no existe, se produce un error)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- imprimimos el contenido del archivo
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- cerramos el archivo
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("Error, código = %d",GetLastError());
  }