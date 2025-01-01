//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- parámetros de entrada

input string InpFileName="file.txt"; // nombre del archivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nombre de la carpeta

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 o UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- imprimimos la ruta de la carpeta en la que vamos a trabajar

PrintFormat("Trabajamos en la carpeta %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- reseteamos el valor del error

ResetLastError();

//--- abrimos el archivo de lectura (si el archivo no existe, se produce un error)

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- imprimimos el contenido del archivo

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

//--- cerramos el archivo

FileClose(file_handle);

}

else

PrintFormat("Error, código = %d",GetLastError());

}