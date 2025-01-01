StringSplit

Obtiene las subcadenas desde la cadena especificada según el separador establecido y devuelve el número de subcadenas obtenidas.

int StringSplit(

const string string_value,

const ushort separator,

string & result[]

);

Parámetros

string_value

[in] La cadena desde la cual hay que obtener las subcadenas. La cadena en sí no se cambia.

pos

[in] Código del símbolo del separador. Para obtener el código, se puede usar la función StringGetCharacter().

result[]

[out] Un array de cadenas en el que se colocan las subcadenas obtenidas.

Valor devuelto

Número de cadenas obtenidas en el array result[]. Si en la cadena pasada no se ha encontrado el separador, entonces en el array se colocará sólo una cadena fuente.

Si la cadena string_value está vacía o NULL, la función devolverá cero. En caso del error la función devolverá -1. Para obtener el código del error, hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo:

string to_split="_vida_es_bella_";// cadena que hay que dividir en subcadenas

string sep="_"; // separador en forma de un símbolo

ushort u_sep; // código del separador

string result[]; // array para obtener cadenas

//--- obtenemos el código del separador

u_sep=StringGetCharacter(sep,0);

//--- dividimos la cadena en subcadenas

int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);

//--- Mostramos el comentario

PrintFormat("Se ha obtenido cadenas: %d. Se ha utilizado el separador '%s' con el código %d",k,sep,u_sep);

//--- ahora visualizaremos todas las cadenas obtenidas

if(k>0)

{

for(int i=0;i<k;i++)

{

PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);

}

}

Véase también

StringReplace(), StringSubstr(), StringConcatenate()