StringSplit
Obtiene las subcadenas desde la cadena especificada según el separador establecido y devuelve el número de subcadenas obtenidas.
int StringSplit(
Parámetros
string_value
[in] La cadena desde la cual hay que obtener las subcadenas. La cadena en sí no se cambia.
pos
[in] Código del símbolo del separador. Para obtener el código, se puede usar la función StringGetCharacter().
result[]
[out] Un array de cadenas en el que se colocan las subcadenas obtenidas.
Valor devuelto
Número de cadenas obtenidas en el array result[]. Si en la cadena pasada no se ha encontrado el separador, entonces en el array se colocará sólo una cadena fuente.
Si la cadena string_value está vacía o NULL, la función devolverá cero. En caso del error la función devolverá -1. Para obtener el código del error, hay que llamar a la función GetLastError().
Ejemplo:
string to_split="_vida_es_bella_";// cadena que hay que dividir en subcadenas
