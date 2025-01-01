- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrderGetInteger
La función devuelve la propiedad de la orden que ha sido solicitada. La propiedad de la orden tiene que ser del tipo datetime, int. Existen 2 variantes de la función.
1. Devuelve el valor de la propiedad directamente.
|
long HistoryOrderGetInteger(
2. Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función. En caso del éxito el valor de la propiedad se coloca en una variable receptora que el último parámetro pasa por referencia.
|
bool HistoryOrderGetInteger(
Parámetros
ticket_number
[in] Ticket de orden.
property_id
[in] Identificador de la propiedad de orden. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER.
long_var
[out] Variable del tipo long que recibe el valor de la propiedad requerida.
Valor devuelto
Valor del tipo long.
Nota
No se debe confundir las órdenes del historial de trading con las órdenes pendientes actuales que se muestran en la pestaña "Trading" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente. La lista de las órdenes que han sido canceladas o las que han llevado a la ejecución de una operación comercial se puede ver en la pestaña "Historial" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Propiedades de órdenes