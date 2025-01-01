- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetSymbol
Devuelve el símbolo de una posición correspondiente abierta y automáticamente elige una posición para gestionarla después usando las funciones PositionGetDouble,PositionGetInteger, PositionGetString.
string PositionGetSymbol(
Parámetros
index
[in] Número de posición en la lista de posiciones abiertas. Si la posición no ha sido encontrada, se devolverá la cadena vacía. Para obtener el código del error, hay que llamar a la función GetLastError().
Valor devuelto
Valor del tipo string. Si la posición no se ha encontrado, entonces se retornará una línea vacía. Para obtener el código de error es necesario llamar a la función GetLastError().
Nota
En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".
En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones.
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
PositionsTotal(), PositionSelect(), Propiedades de posiciones