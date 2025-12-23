Categorías
30 - 200 USD
Hola me gustaría empezar para obtener ganancias. Para mí es una buena forma de conseguir beneficios ya que hay gente que le gusta utilizarlo de esta forma como ejemplo el trading
5 Solicitudes
300 - 600 USD
✅ Validation checks: - Verify calculated lot is within broker's min/max limits - Round lot size to broker's lot step - Verify sufficient free margin before opening trade - Handle edge cases (very small accounts, very large SL, etc.) The lot calculation MUST be universal and work perfectly on any symbol without manual configuration. TELEGRAM NOTIFICATIONS (CRITICAL REQUIREMENT): The EA must send detailed
8 Solicitudes
XAUUSD (trabajo personal)
30 - 60 USD
Documento de Especificaciones para Desarrollo de Expert Advisor (EA) en MT5 (Versión Definitiva) Este documento detalla los requisitos para la creación de un robot de trading (Expert Advisor) para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). 1. Resumen del Proyecto Nombre del Bot: Rafa 1612 XAUUSD Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Activo Financiero: XAUUSD (Oro) Estrategia: Mecánica, basada en la ruptura de los niveles de un
1 Solicitud
30 - 200 USD
Necesito el desarrollo de un Expert Advisor (EA) para MetaTrader 4 con integración del motor ABBYY OCR. El EA debe: - Capturar información visual (pantalla / ventana específica) - Procesar el texto mediante ABBYY OCR Engine - Interpretar señales extraídas - Ejecutar operaciones automáticas en MT4 según reglas definidas Requisitos técnicos: - Integración estable entre MT4 y ABBYY (DLL / API / bridge externo) - Código
30 - 60 USD
Se necesita crear un asesor experto a base de una estrategia de breakout, donde el punto de entrada será el mínimno y máximo del rango, asi mismo, el stop loss será el mínimo y máximo del rango. El Take Profit por otro lado, será establecido por un cantidad "X" multiplicado del SL, con la finalidad de elegir un ratio beneficio para realizar backtesting. Adicional otros parámetros que se detalla en el archivo adjunto
15 Solicitudes
100+ USD
Descripción general del proyecto Busco un programador MQL5 con experiencia para desarrollar un Expert Advisor (EA) para MetaTrader 5 , basado en una estrategia específica que opera US30 en el timeframe M5 , con entradas por ruptura de Pin Bars y filtro de tendencia mediante EMA50 . El EA debe ejecutar las reglas exactamente como se describen a continuación, sin agregar ni quitar lógica de mercado. También debe
19 Solicitudes
80 - 100 USD
Necesito un robot (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que opere de manera totalmente automática con las siguientes características: 1. Capital inicial: 10 USD. 2. Meta diaria de ganancias: 100 USD. 3. Cuando alcance los 100 USD de ganancia, el robot debe DETENERSE automáticamente hasta el siguiente día. 4. Debe abrir múltiples operaciones de compra y venta durante el día. 5. Puede usar cualquier estrategia segura
9 Solicitudes
31 - 201 USD
Desarrollar un EA automático para MT5 que opere únicamente en pares principales de Forex y XAUUSD. 2. Integrar la estrategia SMC + ICT, incluyendo: Detección de estructura del mercado (BOS / CHoCH). Identificación de zonas de liquidez y barrido de stops. Reconocimiento de retrocesos Fibonacci en M15 para entradas precisas. 3. Configurar gestión de riesgo automática: SL/TP configurables y tamaño de lote dinámico según