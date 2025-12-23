FreelanceSecciones

Desarrollo de aplicaciones comerciales en los lenguajes MQL5 y MQL4

La mayor bolsa freelance para encargar robots comerciales e indicadores técnicos de forma rápida, cómoda y segura. Cientos de desarrolladores profesionales están preparados para implementar la estrategia comercial que usted desee. Contrate a los mejores especialistas en MetaTrader y consiga soluciones adaptadas a sus necesidades.
Crear un encargo

Categorías

Todo Indicadores Asesores Expertos Bibliotecas Sripts Integración Conversión Traducción Diseño Asesoramiento Lo demás

Habilidades populares

Todo Fórex Depuración de robots/indicadores Optimización de estrategias Estadística y matemáticas C++ Módulo de estrategias
409 nuevos trabajos en todos los idiomas
Ordenado por:
Trading
30 - 200 USD
Hola me gustaría empezar para obtener ganancias. Para mí es una buena forma de conseguir beneficios ya que hay gente que le gusta utilizarlo de esta forma como ejemplo el trading
5 Solicitudes
MQL5 Asesores Expertos
Expert Advisor MT4 - Review and Optimize Strategy 24/7
300 - 600 USD
✅ Validation checks: - Verify calculated lot is within broker's min/max limits - Round lot size to broker's lot step - Verify sufficient free margin before opening trade - Handle edge cases (very small accounts, very large SL, etc.) The lot calculation MUST be universal and work perfectly on any symbol without manual configuration. TELEGRAM NOTIFICATIONS (CRITICAL REQUIREMENT): The EA must send detailed
8 Solicitudes
MQL4 Asesores Expertos Fórex Python Escritura de textos
XAUUSD (trabajo personal)
30 - 60 USD
Documento de Especificaciones para Desarrollo de Expert Advisor (EA) en MT5 (Versión Definitiva) Este documento detalla los requisitos para la creación de un robot de trading (Expert Advisor) para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). 1. Resumen del Proyecto Nombre del Bot: Rafa 1612 XAUUSD Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Activo Financiero: XAUUSD (Oro) Estrategia: Mecánica, basada en la ruptura de los niveles de un
1 Solicitud
(1) MQL5 Asesores Expertos
Desarrollo de Expert Advisor MT4 con integración ABBYY OCR Engine
30 - 200 USD
Necesito el desarrollo de un Expert Advisor (EA) para MetaTrader 4 con integración del motor ABBYY OCR. El EA debe: - Capturar información visual (pantalla / ventana específica) - Procesar el texto mediante ABBYY OCR Engine - Interpretar señales extraídas - Ejecutar operaciones automáticas en MT4 según reglas definidas Requisitos técnicos: - Integración estable entre MT4 y ABBYY (DLL / API / bridge externo) - Código
4 Solicitudes
MQL4 Asesores Expertos Fórex Depuración de robots/indicadores Optimización de estrategias Estadística y matemáticas C++ Módulo de estrategias Python C# MySQL JavaScript Compilación de datos de internet SQL HTML PHP Minería de datos ALGLIB R
CREAR ASESOR EXPERTO A BASE DE ESTRATEGIA DE BREAKOUT
30 - 60 USD
Se necesita crear un asesor experto a base de una estrategia de breakout, donde el punto de entrada será el mínimno y máximo del rango, asi mismo, el stop loss será el mínimo y máximo del rango. El Take Profit por otro lado, será establecido por un cantidad "X" multiplicado del SL, con la finalidad de elegir un ratio beneficio para realizar backtesting. Adicional otros parámetros que se detalla en el archivo adjunto
15 Solicitudes
(1) MQL5 Asesores Expertos
PROYECTO: Desarrollo de EA para MT5 — Estrategia Pin Bar en US30 (M5)
100+ USD
Descripción general del proyecto Busco un programador MQL5 con experiencia para desarrollar un Expert Advisor (EA) para MetaTrader 5 , basado en una estrategia específica que opera US30 en el timeframe M5 , con entradas por ruptura de Pin Bars y filtro de tendencia mediante EMA50 . El EA debe ejecutar las reglas exactamente como se describen a continuación, sin agregar ni quitar lógica de mercado. También debe
19 Solicitudes
MQL5 Asesores Expertos
Robot automático para XAUUSD que opere hasta llegar a $100 por día
80 - 100 USD
Necesito un robot (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que opere de manera totalmente automática con las siguientes características: 1. Capital inicial: 10 USD. 2. Meta diaria de ganancias: 100 USD. 3. Cuando alcance los 100 USD de ganancia, el robot debe DETENERSE automáticamente hasta el siguiente día. 4. Debe abrir múltiples operaciones de compra y venta durante el día. 5. Puede usar cualquier estrategia segura
9 Solicitudes
MQL5 Asesores Expertos Fórex Depuración de robots/indicadores Optimización de estrategias
Robot expert advisor scalping
31 - 201 USD
Desarrollar un EA automático para MT5 que opere únicamente en pares principales de Forex y XAUUSD. 2. Integrar la estrategia SMC + ICT, incluyendo: Detección de estructura del mercado (BOS / CHoCH). Identificación de zonas de liquidez y barrido de stops. Reconocimiento de retrocesos Fibonacci en M15 para entradas precisas. 3. Configurar gestión de riesgo automática: SL/TP configurables y tamaño de lote dinámico según
12 Solicitudes
MQL5 Asesores Expertos Fórex Depuración de robots/indicadores Optimización de estrategias Estadística y matemáticas C++ Módulo de estrategias