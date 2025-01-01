DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLProgramFree 

CLProgramFree

Elimina un programa OpenCL.

void  CLProgramFree(
   int  program     // manejador para el objeto OpenCL
   );

Parámetros

program

[in]  Manejador del objeto OpenCL.

Valor devuelto

Ninguno. En caso de un error interno, se cambia el valor de _LastError. Para obtener la información sobre el error, llame a la función GetLastError().