OnDeinit
Se llama en los indicadores y expertos al suceder el evento Deinit. La función se ha diseñado para desinicializar un programa MQL5 iniciado.
|
void OnDeinit(
Parámetros
reason
[in] Código del motivo de la desinicialización.
Valor retornado
No hay valor retornado
Observación
El evento Deinit se genera para los expertos e indicadores en los casos siguientes:
- antes de llevar a cabo una desinicialización relacionada con el cambio de símbolo o periodo del gráfico al que está fijado el programa mql5;
- antes de llevar a cabo una desinicialización relacionada con el cambio de los parámetros de entrada;
- antes de iniciar un programa mql5.
El parámetro reason puede adoptar los siguientes valores:
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
El experto ha dejado de funcionar, llamando a la función ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
El programa ha sido eliminado del gráfico
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
El programa ha sido recompilado
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
El símbolo o periodo del gráfico ha sido modificado
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
El gráfico ha sido cerrado
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Los parámetros de entrada han sido modificados por el usuario
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Se ha activizado otra cuenta, o bien ha tenido lugar la reconexión al servidor comercial como consecuencia del cambio de ajustes de la cuenta
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Se ha aplicado otra plantilla del gráfico
|
REASON_INITFAILED
|
8
|
El manejador OnInit() ha retornado un valor distinto a cero
|
REASON_CLOSE
|
9
|
El terminal ha sido cerrado
Podrá obtener los códigos de desinicialización del experto con la función UninitializeReason() o desde la variable predeterminada _UninitReason.
Ejemplo de las funciones OnInit() y OnDeinit() para el experto
|
input int fake_parameter=3; // parámetro inútil
Ver también
OnInit, funciones de procesamiento de eventos, Ejecución de programas, Eventos del terminal de cliente, Motivos de la desinicialización, Zona de visibilidad y tiempo de vida útil de las variables, Creación y eliminación de objetos