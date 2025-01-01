input int fake_parameter=3; // parámetro inútil

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Obtenemos el número del build en el que se ha compilado el programa

Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);

//--- También se puede obtener el código del motivo del reinicio en OnInit()

Print(__FUNCTION__," Cuando el experto se reinicia, podemos obtener el código del motivo de la desinicialización");

//--- Primer método para obtener el código del motivo de la desinicialización

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Segundo método para obtener el código del motivo de la desinicialización

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Primer método para obtener el código del motivo de la desinicialización

Print(__FUNCTION__," Código del motivo de la desinicialización = ",reason);

//--- Segundo método para obtener el código del motivo de la desinicialización

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Tercer método para obtener el código del motivo de la desinicialización

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna la descripción de texto del motivo de la desinicialización

//+------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="Account was changed";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="Symbol or timeframe was changed";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="Chart was closed";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="Input-parameter was changed";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;

case REASON_REMOVE:

text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="New template was applied to chart";break;

default:text="Another reason";

}

//---

return text;

}