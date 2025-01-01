ChartSetDouble

Establece el valor para la propiedad correspondiente del gráfico especificado. La propiedad del gráfico debe ser del tipo double. El comando se añade a la cola de los mensajes del gráfico y se ejecuta sólo después del procesamiento de todos los comandos anteriores.

bool ChartSetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

);

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

prop_id

[in] Identificador de la propiedad del gráfico. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE (excepto las propiedades read-only).

value

[in] Valor de la propiedad.

Valor devuelto

Si el comando se coloca con éxito a la cola del gráfico, devuelve true, de lo contrario, devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

La función es asincrónica, esto significa que la función no espera la ejecución de un comando colocado con éxito en la cola del gráfico especificado, sino que devuelve inmediatamente el control. La propiedad cambiará solo después de que el comando haya sido procesado en la cola del gráfico. Para que el comando se ejecute de inmediato en la cola del gráfico, hay que llamar a la función ChartRedraw.

Si resulta necesario cambiar de inmediato varias propiedades del gráfico, entonces deberemos ejecutar las funciones correspondientes (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) en un bloque de código y después llamar una vez ChartRedraw.

Para comprobar el resultado de la ejecución, podemos usar la función que solicita la propiedad del gráfico indicada (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). En este caso, además, hay que tener en cuenta que estas funciones son sincrónicas y esperan el resultado de la ejecución.

Ejemplo: