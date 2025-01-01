- Alert
ResetLastError
Pone el valor de la variable predefinida _LastError a cero.
void ResetLastError();
Valor devuelto
No hay valor devuelto.
Nota
Cabe mencionar que la función GetLastError() no pone a cero la variable _LastError. Habitualmente la función ResetLastError() se invoca antes de llamar a la función después de la cual se comprueba la aparición de un error.
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+