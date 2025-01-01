//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- reseteamos el código del último error antes de llamar la función

//--- dado que, en caso contrario, GetLastError() puede retornar el código del error anterior

long lres=SymbolInfoInteger("123456",SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("lres=%d error=%d",lres,GetLastError());

lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("lres=%d error=%d",lres,GetLastError());

ResetLastError();

lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("lres=%d error=%d",lres,GetLastError());

}