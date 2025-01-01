DocumentaciónSecciones
Pone el valor de la variable predefinida _LastError a cero.

void  ResetLastError();

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

Cabe mencionar que la función GetLastError() no pone a cero la variable _LastError. Habitualmente la función ResetLastError() se invoca antes de llamar a la función después de la cual se comprueba la aparición de un error.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- reseteamos el código del último error antes de llamar la función
//--- dado que, en caso contrario, GetLastError() puede retornar el código del error anterior
   long lres=SymbolInfoInteger("123456",SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   ResetLastError();
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
  }