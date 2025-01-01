SignalBaseGetString

Devuelve el valor de la propiedad del tipo string para la señal seleccionada.

string SignalBaseGetString(

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING property_id,

);

Parámetros

property_id

[in] Identificador de la propiedad de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_BASE_STRING.

Valor devuelto

Valor del tipo string de la propiedad de la señal especificada.