SignalBaseGetString

Devuelve el valor de la propiedad del tipo string para la señal seleccionada.

string  SignalBaseGetString(
   ENUM_SIGNAL_BASE_STRING     property_id,     // identificador de la propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de la propiedad de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_BASE_STRING.

Valor devuelto

Valor del tipo string de la propiedad de la señal especificada.