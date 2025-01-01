Manual de referencia de MQL5Administrar señalesSignalBaseGetString
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseGetString
Devuelve el valor de la propiedad del tipo string para la señal seleccionada.
string SignalBaseGetString(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_BASE_STRING.
Valor devuelto
Valor del tipo string de la propiedad de la señal especificada.