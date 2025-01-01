Manual de referencia de MQL5Trabajo con la base de datosDatabaseColumnsCount
DatabaseColumnsCount
Obtiene el número de campos en una solicitud.
|
int DatabaseColumnsCount(
Parámetros
request
[in] Manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare().
Valor retornado
Número de campos, o -1 en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - manejador de solicitud no válido.
Observación
Para obtener el número de campos de una solicitud creada en DatabasePrepare(), no es necesario llamar la función DatabaseRead(). Para las demás funciones del tipo DatabaseColumnXXX(), es necesario llamar de forma preliminar a DatabaseRead().
