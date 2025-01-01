- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistorySelectByPosition
Busca el historial de transacciones y órdenes que tienen el identificador de posición especificado.
|
bool HistorySelectByPosition(
Parámetros
position_id
[in] Identificador de posición que se asigna a cada orden ejecutada y en cada transacción.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Nota
No se debe confundir las órdenes del historial de trading con las órdenes pendientes actuales que se muestran en la pestaña "Trading" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente. La lista de las órdenes que han sido canceladas o las que han llevado a la ejecución de una operación comercial se puede ver en la pestaña "Historial" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente.
La función HistorySelectByPosition() crea la lista de órdenes y la lista de transacciones con el identificador de posición especificado para recurrir posteriormente a estos elementos a través de las funciones correspondientes. El tamaño de la lista de transacciones se puede saber usando la función HistoryDealsTotal(), el tamaño de la lista de órdenes en el historial se puede obtener con HistoryOrdersTotal(). La selección de los elementos de la lista de órdenes es mejor realizar usando la función HistoryOrderGetTicket(), para los elementos de la lista de transacciones mejor conviene la función HistoryDealGetTicket().
Después de usar la función HistoryOrderSelect() la lista de órdenes en el historial, disponibles para el programa mql5, se pone a cero y se llena de nuevo con la orden encontrada, si la búsqueda de orden por el ticket ha sido completada con éxito. Lo mismo se refiere a la lista de transacciones disponibles en el programa mql5, es decir, se pone a cero con la función HistoryDealSelect() y vuelve a llenarse en caso de recibir con éxito una transacción por el número del ticket.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
See also