CalendarCountries
Obtiene la matriz de las descripciones de los países disponibles en el Calendario.
int CalendarCountries(
Parámetros
countries[]
[out] Matriz del tipo MqlCalendarCountry para obtener las descripciones de todos los países del Calendario.
Valor retornado
Número de descripciones obtenidas. Para obtener información sobre el error, necesitamos llamar la función GetLastError(). Posibles errores:
- 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (error general del sistema de ejecución),
- 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (se ha superado el límite de solicitud por tiempo),
- 5400 — ERR_CALENDAR_MORE_DATA (el tamaño de la matriz es insuficiente para obtener las descripciones de todos los países, por eso ha recibido solo aquellas que cabían).
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
