Obtiene la matriz de las descripciones de los países disponibles en el Calendario.

int  CalendarCountries(
   MqlCalendarCountry&  countries[]         // matriz para obtener la lista de descripciones de los países del calendario
   );

Parámetros

countries[]

[out]  Matriz del tipo MqlCalendarCountry para obtener las descripciones de todos los países del Calendario.

Valor retornado

Número de descripciones obtenidas. Para obtener información sobre el error, necesitamos llamar la función GetLastError(). Posibles errores:

  • 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR  (error general del sistema de ejecución),
  • 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (se ha superado el límite de solicitud por tiempo),
  • 5400 — ERR_CALENDAR_MORE_DATA (el tamaño de la matriz es insuficiente para obtener las descripciones de todos los países, por eso ha recibido solo aquellas que cabían).

 

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos la lista de países del Calendario Económico
   MqlCalendarCountry countries[];
   int count=CalendarCountries(countries);
//--- mostramos la matriz en el Registro
   if(count>0)
      ArrayPrint(countries);
   else
      PrintFormat("CalendarCountries() returned 0! Error %d",GetLastError());
/*
  Resultado:
        [id]           [name] [code] [currency] [currency_symbol]       [url_name] [reserved]
   [ 0]    0 "Worldwide"      "WW"   "ALL"      ""                "worldwide"               0
   [ 1]  999 "European Union" "EU"   "EUR"      ""               "european-union"          0
   [ 2]  840 "United States"  "US"   "USD"      "$"               "united-states"           0
   [ 3]  124 "Canada"         "CA"   "CAD"      "$"               "canada"                  0
   [ 4]   36 "Australia"      "AU"   "AUD"      "$"               "australia"               0
   [ 5]  554 "New Zealand"    "NZ"   "NZD"      "$"               "new-zealand"             0
   [ 6]  392 "Japan"          "JP"   "JPY"      "Ґ"               "japan"                   0
   [ 7]  156 "China"          "CN"   "CNY"      "Ґ"               "china"                   0
   [ 8]  826 "United Kingdom" "GB"   "GBP"      "Ј"               "united-kingdom"          0
   [ 9]  756 "Switzerland"    "CH"   "CHF"      "₣"               "switzerland"             0
   [10]  276 "Germany"        "DE"   "EUR"      ""               "germany"                 0
   [11]  250 "France"         "FR"   "EUR"      ""               "france"                  0
   [12]  380 "Italy"          "IT"   "EUR"      ""               "italy"                   0
   [13]  724 "Spain"          "ES"   "EUR"      ""               "spain"                   0
   [14]   76 "Brazil"         "BR"   "BRL"      "R$"              "brazil"                  0
   [15]  410 "South Korea"    "KR"   "KRW"      "₩"               "south-korea"             0
*/
  }

Ver también

CalendarEventByCountry, CalendarCountryById