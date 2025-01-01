DocumentaciónSecciones
Libera el manejador.

bool  DXRelease(
   int  handle      // manejador 
   );

Parámetros

context

[in]  Libera el manejador.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

Todos los manejadores creados que ya no vayan a usarse más, deberán ser explícitamente liberados con la ayuda de la función DXRelease().