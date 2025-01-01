DXRelease

Libera el manejador.

bool DXRelease(

int handle

);

Parámetros

context

[in] Libera el manejador.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

Todos los manejadores creados que ya no vayan a usarse más, deberán ser explícitamente liberados con la ayuda de la función DXRelease().