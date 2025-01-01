Objetos gráficos

Es el grupo de funciones destinadas para trabajar con objetos gráficos pertenecientes a cualquier gráfico especificado. No se puede usar estas funciones en los indicadores.

Las funciones que establecen las propiedades de objetos gráficos, así como las operaciones de creación ObjectCreate() y movimiento ObjectMove() de los objetos en el gráfico, sirven prácticamente para mandar los comandos al gráfico. Cuando estas funciones se ejecuten con éxito, el comando se coloca en la cola general de los eventos del gráfico. El cambio visual de los objetos gráficos se realiza durante el procesamiento de la cola de eventos de este gráfico.

Por esta razón no hay que esperar la modificación visual inmediata de los objetos gráficos tras la llamada de estas funciones. En general la actualización de los objetos gráficos se realiza por el terminal de forma automática según los eventos del cambio, es decir: la llegada de una nueva cotización, cambio del tamaño de la ventana, etc.

Para la actualización forzosa de los objetos gráficos, se utiliza el comando de redibujo del gráfico ChartRedraw().

Función Acción ObjectCreate Crea un objeto del tipo especificado en un gráfico especificado ObjectName Devuelve el nombre de un objeto del tipo correspondiente en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada) ObjectDelete Elimina el objeto con el nombre especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada) ObjectsDeleteAll Elimina todos los objetos del tipo especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada) ObjectFind Busca por el nombre un objeto con el identificador especificado ObjectGetTimeByValue Devuelve el valor de hora para el valor especificado del precio de un objeto ObjectGetValueByTime Devuelve el valor de precio de un objeto para la hora especificada ObjectMove Cambia las coordinadas del punto de anclaje de un objeto ObjectsTotal Devuelve el número de objetos del tipo especificado en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada) ObjectGetDouble Devuelve el valor del tipo double de la propiedad correspondiente de un objeto ObjectGetInteger Devuelve el valor de números enteros de la propiedad correspondiente de un objeto ObjectGetString Devuelve el valor del tipo string de la propiedad correspondiente de un objeto ObjectSetDouble Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto ObjectSetInteger Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto ObjectSetString Establece el valor de propiedad correspondiente de un objeto TextSetFont Establece la fuente para visualizar el texto a través de los métodos del dibujo (por defecto se usa Arial 20) TextOut Pasa el texto al array personalizado (búfer) que sirve para crear un recurso gráfico TextGetSize Devuelve el alto y el ancho de la cadena con los ajustes de la fuente actuales

Cada objeto gráfico debe tener el nombre único dentro de los márgenes de un gráfico, incluyendo sus subventanas. El cambio del nombre de un objeto gráfico genera dos eventos: evento de eliminación del objeto con el nombre anterior, evento de creación del objeto gráfico con el nombre nuevo.

Después de crear un objeto o modificar las propiedades del objeto se recomienda llamar a la función ChartRedraw(), la que ordena al terminal dibujar el gráfico por vía forzada (y todos sus objetos visibles).