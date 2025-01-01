- ArrayBsearch
ArraySetAsSeries
Esta función pone la bandera AS_SERIES al objeto del array dinámico especificado, la indexación de los elementos del array va a efectuarse como en las series temporales.
|
bool ArraySetAsSeries(
Parámetros
array[]
[in][out] Array numérico para la puesta.
flag
[in] Dirección de indexación del array.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Nota
No se puede poner la bandera AS_SERIES para los arrays multidimensionales y estáticos (es decir, los arrays cuyo tamaño ya está indicado en los corchetes en la etapa de compilación). La indexación en una serie temporal se diferencia de un array usual en que la indexación de los elementos de la serie temporal se realiza del fin del array al inicio (de los datos más recientes a los más antiguos).
Ejemplo: indicador que muestra el número de la barra
|
#property indicator_chart_window
