ArraySetAsSeries

Esta función pone la bandera AS_SERIES al objeto del array dinámico especificado, la indexación de los elementos del array va a efectuarse como en las series temporales.

bool ArraySetAsSeries(

const void& array[],

bool flag

);

Parámetros

array[]

[in][out] Array numérico para la puesta.

flag

[in] Dirección de indexación del array.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Nota

No se puede poner la bandera AS_SERIES para los arrays multidimensionales y estáticos (es decir, los arrays cuyo tamaño ya está indicado en los corchetes en la etapa de compilación). La indexación en una serie temporal se diferencia de un array usual en que la indexación de los elementos de la serie temporal se realiza del fin del array al inicio (de los datos más recientes a los más antiguos).

Ejemplo: indicador que muestra el número de la barra

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot Numeration

#property indicator_label1 "Numeration"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 CLR_NONE

//--- indicator buffers

double NumerationBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,NumerationBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- establecemos la indexación para el buffer como en serie temporal

ArraySetAsSeries(NumerationBuffer,true);

//--- establecemos la precisión de representación en DataWindow

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//--- como va a visualizarse el nombre del array de indicador en DataWindow

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bar #");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- vamos a guardar la hora de apertura de la barra cero actual

static datetime currentBarTimeOpen=0;

//--- revertimos el acceso al array time[] - lo hacemos como en serie temporal

ArraySetAsSeries(time,true);

//--- Si la hora de barra cero se diferencia de la que estamos guardando,

if(currentBarTimeOpen!=time[0])

{

//--- vamos a enumerar todos las barras desde el momento actual hacia dentro del gráfico

for(int i=rates_total-1;i>=0;i--) NumerationBuffer[i]=i;

currentBarTimeOpen=time[0];

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

Véase también

Acceso a las series temporales, ArrayGetAsSeries