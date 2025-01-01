DocumentaciónSecciones
Devuelve la información sobre el estado de datos históricos. Existen 2 variantes de la función.

Directamente devuelve el valor de la propiedad.

long  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // nombre del símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // período
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // identificador de la propiedad
   );

Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función.

bool  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // nombre del símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // período
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // identificador de la propiedad
   long&                      long_var         // variable para recibir la información
   );

Parámetros

symbol_name

[in]  Símbolo.

timeframe

[in]  Período.

prop_id

[in]  Identificador de la propiedad solicitada, valor de la enumeración ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out]  Variable en la que se coloca el valor de la propiedad solicitada.

Valor devuelto

En primer caso se devuelve el valor del tipo long.

Para el segundo caso, la función devuelve true, si dicha propiedad está disponible y su valor ha sido colocado en la variable long_var, de lo contrario devuelve false. Para obtener información adicional sobre un error, hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//---
   Print("Cantidad total de barras para el símbolo-período en este momento = ",
         SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
   Print("La primera fecha para el símbolo-período en este momento = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
   Print("La primera fecha en el historial del servidor para el símbolo = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
   Print("Datos del símbolo están sincronizados = ",
         (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
  }