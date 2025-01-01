SeriesInfoInteger

Devuelve la información sobre el estado de datos históricos. Existen 2 variantes de la función.

Directamente devuelve el valor de la propiedad.

long SeriesInfoInteger(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER prop_id,

);

Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función.

bool SeriesInfoInteger(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER prop_id,

long& long_var

);

Parámetros

symbol_name

[in] Símbolo.

timeframe

[in] Período.

prop_id

[in] Identificador de la propiedad solicitada, valor de la enumeración ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out] Variable en la que se coloca el valor de la propiedad solicitada.

Valor devuelto

En primer caso se devuelve el valor del tipo long.

Para el segundo caso, la función devuelve true, si dicha propiedad está disponible y su valor ha sido colocado en la variable long_var, de lo contrario devuelve false. Para obtener información adicional sobre un error, hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo: