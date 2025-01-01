DXInputCreate

Crea los parámetros de entrada del sombreador.

int DXInputCreate(

int context,

uint input_size

);

Parámetros

context

[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

input_size

[in] Tamaño de la estructura de parámetros en bytes.

Valor retornado

Manejador para los parámetros de entrada del sombreador o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Un manejador creado que ya no vaya a usarse más, deberá ser explícitamente liberado con la ayuda de la función DXRelease().