DXInputCreate
Crea los parámetros de entrada del sombreador.
int DXInputCreate(
Parámetros
context
[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().
input_size
[in] Tamaño de la estructura de parámetros en bytes.
Valor retornado
Manejador para los parámetros de entrada del sombreador o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().
Un manejador creado que ya no vaya a usarse más, deberá ser explícitamente liberado con la ayuda de la función DXRelease().