|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- solicitamos la historia de transacciones y órdenes
if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))
{
Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- en un ciclo por la lista de transacciones en la historia de la cuenta
int total=HistoryDealsTotal();
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- obtenemos un ticket para la siguiente transacción (la transacción se selecciona automáticamente para obtener sus propiedades)
ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
if(ticket==0)
continue;
//--- obtenemos el tipo y la dirección de la transacción y mostramos el encabezado de la lista de propiedades reales de la transacción seleccionada
string type=DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE));
string entry=DealEntryDescription((ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY));
PrintFormat("String properties of an deal %s entry %s #%I64u:", type, entry, ticket);
//--- imprimimos bajo el encabezado todas las propiedades reales de la transacción seleccionada
HistoryDealPropertiesStringPrint(ticket, 13);
}
/*
resultado:
String properties of an deal Buy entry In #2785021084:
Symbol: EURUSD
Comment: Test PositionGetString
Extarnal ID:
String properties of an deal Buy entry Out #2497993663:
Symbol: EURUSD
Comment: [tp 1.08639]
Extarnal ID:
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Muestra en el registro las propiedades string de la transacción elegida
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryDealPropertiesStringPrint(const ulong ticket, const uint header_width=0)
{
uint w=0;
string header="";
string value ="";
//--- definimos el texto del encabezado y la anchura del campo del encabezado
//--- si la anchura del encabezado se ha transmitido a la función como igual a cero, entonces la anchura será el tamaño de la línea del encabezado + 1
header="Symbol:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- obtenemos y mostramos en el registro el símbolo de la transacción con un encabezado de la anchura establecida
if(!HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- mostramos en el registro los comentarios a la transacción
header="Comment:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryDealGetString(ticket, DEAL_COMMENT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- mostramos en el registro el identificador de la transacción en el sistema comercial externo
header="Extarnal ID:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryDealGetString(ticket, DEAL_EXTERNAL_ID, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna la descripción del tipo de transacción |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type)
{
switch(type)
{
case DEAL_TYPE_BUY : return("Buy");
case DEAL_TYPE_SELL : return("Sell");
case DEAL_TYPE_BALANCE : return("Balance");
case DEAL_TYPE_CREDIT : return("Credit");
case DEAL_TYPE_CHARGE : return("Additional charge");
case DEAL_TYPE_CORRECTION : return("Correction");
case DEAL_TYPE_BONUS : return("Bonus");
case DEAL_TYPE_COMMISSION : return("Additional commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : return("Daily commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : return("Monthly commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : return("Daily agent commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return("Monthly agent commission");
case DEAL_TYPE_INTEREST : return("Interest rate");
case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : return("Canceled buy deal");
case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : return("Canceled sell deal");
case DEAL_DIVIDEND : return("Dividend operations");
case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : return("Franked (non-taxable) dividend operations");
case DEAL_TAX : return("Tax charges");
default : return("Unknown deal type: "+(string)type);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna la descripción del método de cambio de posición |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealEntryDescription(const ENUM_DEAL_ENTRY entry)
{
switch(entry)
{
case DEAL_ENTRY_IN : return("In");
case DEAL_ENTRY_OUT : return("Out");
case DEAL_ENTRY_INOUT : return("Reverce");
case DEAL_ENTRY_OUT_BY : return("Out by");
case DEAL_ENTRY_STATE : return("Status record");
default : return("Unknown deal entry: "+(string)entry);
}
}