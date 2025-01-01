- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
DebugBreak
Es el punto programado de interrupción en depuración.
void DebugBreak();
Valor devuelto
No hay valor devuelto.
Nota
La ejecución de un programa mql5 se interrumpe sólo si el programa está inicializado en modo de depuración. Se puede utilizar esta función para ver los valores de las variables y/o la siguiente ejecución paso a paso.
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+