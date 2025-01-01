DebugBreak

Es el punto programado de interrupción en depuración.

void DebugBreak();

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

La ejecución de un programa mql5 se interrumpe sólo si el programa está inicializado en modo de depuración. Se puede utilizar esta función para ver los valores de las variables y/o la siguiente ejecución paso a paso.

Ejemplo: