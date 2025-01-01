DocumentaciónSecciones
Es el punto programado de interrupción en depuración.

void  DebugBreak();

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

La ejecución de un programa mql5 se interrumpe sólo si el programa está inicializado en modo de depuración. Se puede utilizar esta función para ver los valores de las variables y/o la siguiente ejecución paso a paso.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- compilar el archivo con F5
//--- en el modo de depuración, con i == j nos detendremos en la línea DebugBreak()  
   for(int i=0,j=20i<20i++,j--)
     {
      if(i==j)
         DebugBreak();
     }
  }