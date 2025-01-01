- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathMax
La función devuelve el valor máximo de dos valores numéricos.
double MathMax(
Parámetros
value1
[in] Primer valor numérico.
value2
[in] Segundo valor numérico.
Valor devuelto
El número más grande de los dos.
Nota
En vez de la función MathMax() se puede usar la función fmax(). Las funciones fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() pueden trabajar con tipos enteros sin conversión al tipo double.
Si los parámetros de diferentes tipos se pasan a la función, el parámetro del tipo menor automáticamente se convierte al tipo mayor. El tipo de valor devuelto corresponde al tipo mayor.
Si se pasan los datos del mismo tipo, no se realiza ninguna conversión.
Ejemplo:
//--- input parameters