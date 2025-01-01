DocumentaciónSecciones
Symbol

Devuelve el nombre de un símbolo del gráfico corriente.

string  Symbol();

Valor devuelto

Valor de la variable de sistema _Symbol, donde se almacena el nombre de un símbolo del gráfico corriente.

Observación

A diferencia de los asesores, indicadores y scripts, los servicios no están vinculados a un gráfico concreto. Por eso, para el servicio Symbol() retornará la línea vacía ("").

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos el nombre del símbolo del gráfico actual
   string name = Symbol();
   
//--- mostramos los datos obtenidos en el diario de registro
   PrintFormat("Current chart symbol name: '%s'"name);
   /*
   resultado
   Current chart symbol name: 'EURUSD'
   */
  }