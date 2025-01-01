- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Symbol
Devuelve el nombre de un símbolo del gráfico corriente.
string Symbol();
Valor devuelto
Valor de la variable de sistema _Symbol, donde se almacena el nombre de un símbolo del gráfico corriente.
Observación
A diferencia de los asesores, indicadores y scripts, los servicios no están vinculados a un gráfico concreto. Por eso, para el servicio Symbol() retornará la línea vacía ("").
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+