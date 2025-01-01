Symbol

Devuelve el nombre de un símbolo del gráfico corriente.

string Symbol();

Valor devuelto

Valor de la variable de sistema _Symbol, donde se almacena el nombre de un símbolo del gráfico corriente.

Observación

A diferencia de los asesores, indicadores y scripts, los servicios no están vinculados a un gráfico concreto. Por eso, para el servicio Symbol() retornará la línea vacía ("").

Ejemplo: