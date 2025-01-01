TerminalInfoDouble

Devuelve el valor de la propiedad correspondiente del entorno del programa mql5.

double TerminalInfoDouble(

int property_id

);

Parámetros

property_id

[in] Identificador de la propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.

Valor devuelto

Valor del tipo double.

Ejemplo: