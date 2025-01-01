DocumentaciónSecciones
Devuelve el valor de la propiedad correspondiente del entorno del programa mql5.

double  TerminalInfoDouble(
   int  property_id      // identificador de la propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de la propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.

Valor devuelto

Valor del tipo double.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos el balance del usuario en MQL5.community
   double balance = TerminalInfoDouble(TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE);
 
//--- mostramos el valor obtenido en el diario de registro
   PrintFormat("Balance in MQL5.community: %.2f"balance);
   /*
   resultado
   Balance in MQL5.community: 230.50
   */
  }