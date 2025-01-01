- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortArrayToString
Copia una parte del array en la cadena devuelta.
|
string ShortArrayToString(
Parámetros
array[]
[in] Array del tipo ushort (análogo del tipo wchar_t).
start=0
[in] Punto de partida del copiado. Por defecto es 0.
count=-1
[in] Número de elementos del array para ser copiados. Determina la longitud de la cadena resultante. El valor por defecto es -1, esto significa el copiado hasta el final del array, o hasta el 0 de terminación.
Valor devuelto
Cadena.
Ejemplo:
|
#define ROW_SIZE 16
Véase también
StringToShortArray, CharArrayToString, Uso de página de código