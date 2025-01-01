|
//--- parámetros del recurso gráfico
string ExtResName="Resource";
int ExtResWidth=100;
int ExtResHeight=100;
uint ExtResData[];
int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
ResetLastError();
//--- establecemos el tamaño del array en píxeles
if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- rellenamos la matriz de píxeles con un color transparente y creamos un recurso gráfico basado en él
ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());
//--- comprobamos el recurso gráfico creado.
//--- obtenemos los datos de hora y precio de la siguiente barra
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- creamos un objeto "Dibujo" en las coordenadas del precio y la hora del último tick
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- establecemos una anchura y una altura del objeto de dibujo creado igual a la anchura y la altura del recurso gráfico.
//--- establecemos el punto de anclaje del objeto en su centro.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- establecemos un recurso gráfico creado previamente como archivo de imagen para el objeto de dibujo
//--- en este caso, para especificar el nombre del recurso gráfico que se va a utilizar, debemos añadir antes de su nombre "::"
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);
//--- establecemos el color GreenYellow con una transparencia 200
uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- rellenamos todo el array de píxeles del recurso gráfico con el color establecido
ArrayInitialize(ExtResData,clr);
//--- dibujamos una cuadrícula con el color DodgerBlue
for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)
LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)
LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
//--- actualizamos los datos del recurso gráfico
Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);
//--- esperamos 3 segundos antes de eliminar el recurso y el objeto gráfico
Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");
Sleep(3000);
//--- guardamos el recurso en un archivo
ResetLastError();
if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))
{
Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- eliminamos el recurso y el objeto de dibujo gráfico
if(!ResourceFree("::"+ExtResName))
{
Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
{
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- ahora creamos un nuevo objeto "Etiqueta gráfica" en las coordenadas del precio y la hora del último tick, desplazado a la izquierda según la anchura de la imagen
//--- obtenemos las coordenadas de pantalla según el precio y la hora obtenidos previamente
int x=0,y=0;
if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
{
Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
obj_name="BitmapLabel";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- establecemos el punto de anclaje del objeto en su centro.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- establecemos para el objeto de etiqueta gráfica las coordenadas del precio y la hora del último tick, desplazadas a la izquierda según la anchura de la imagen
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- especificamos el recurso previamente guardado como una imagen bmp para el objeto de etiqueta gráfica como un archivo de imagen
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");
//--- actualizamos el gráfico
ChartRedraw();
//--- esperamos 3 segundos antes de eliminar el objeto de etiqueta gráfica
Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");
Sleep(3000);
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Actualiza los datos de los recursos gráficos |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//--- si se ha transmitido un tamaño cero, salimos
if(width==0 || height==0)
return;
//--- actualizamos los datos de los recursos y redibujamos el gráfico
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dibuja una línea vertical |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)
{
int tmp;
//--- clasificación según Y
if(y1>y2)
{
tmp=y1;
y1 =y2;
y2 =tmp;
}
//--- línea furea de la imagen
if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)
return;
//--- permanecemos dentro de los límites de la imagen
if(y1<0)
y1=0;
if(y2>=ExtResHeight)
y2=ExtResHeight-1;
//--- dibujamos la línea
int index=y1*ExtResWidth+x;
for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)
ExtResData[index]=clr;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dibuja una línea horizontal |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)
{
int tmp;
//--- clasificación según X
if(x1>x2)
{
tmp=x1;
x1 =x2;
x2 =tmp;
}
//--- línea furea de la imagen
if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)
return;
//--- permanecemos dentro de los límites de la imagen
if(x1<0)
x1=0;
if(x2>=ExtResWidth)
x2=ExtResWidth-1;
//--- dibujamos la línea
ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);
}