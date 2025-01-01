DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Conversión de datosStringToDouble 

StringToDouble

La función convierte la cadena que contiene la representación simbólica de un número al número del tipo double.

double  StringToDouble(
   string  value      // cadena
   );

Parámetros

value

[in] Сadena que contiene la representación simbólica de un número.

Valor devuelto

Valor del tipo double.

 

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- string to convert
   string str = "12345.54321";
//--- convertir la cadena de entrada como un número real en una variable de tipo double
   double converted=StringToDouble(str);
//--- mostramos el número resultante en el registro con una precisión de 8 decimales.
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the real number %.8f"strconverted);
   /*
  resultado:
   The string '12345.54321is converted to the real number 12345.54321000
   */
  }

Véase también

NormalizeDouble, Tipos reales (double, float), Conversión de tipos