- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToDouble
La función convierte la cadena que contiene la representación simbólica de un número al número del tipo double.
|
double StringToDouble(
Parámetros
value
[in] Сadena que contiene la representación simbólica de un número.
Valor devuelto
Valor del tipo double.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
NormalizeDouble, Tipos reales (double, float), Conversión de tipos