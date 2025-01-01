ChartGetInteger

Devuelve el valor para la propiedad correspondiente del gráfico especificado. La propiedad del gráfico debe ser del tipo datetime, int o bool. Existen 2 variantes de la función.

1. Devuelve el valor de la propiedad directamente.

long ChartGetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window=0

);

2. Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función. En caso del éxito el valor de la propiedad se coloca en una variable receptora que el último parámetro pasa por referencia.

bool ChartGetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window,

long& long_var

);

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

prop_id

[in] Identificador de la propiedad del gráfico. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER.

sub_window

[in] Número de subventana del gráfico. Para la primera variante por defecto el valor es igual a 0 (ventana principal del gráfico). La mayoría de las propiedades no requiere indicar el número de subventana.

long_var

[out] Variable del tipo long que recibe el valor de la propiedad requerida.

Valor devuelto

Valor del tipo long.

En segundo caso devuelve true, si dicha propiedad estça disponible y su valor ha sido pasado en la variable long_var, de lo contrario devuelve false. Para obtener más detalles sobre el error,hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

La función es sincrónica, esto significa que esperará a que se ejecuten todos los comandos ubicados en la cola del gráfico antes de ser llamada.

Ejemplo: