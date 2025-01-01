- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringReplace
Reemplaza todas las subcadenas encontradas en una cadena de caracteres por una secuencia de símbolos especificada.
|
int StringReplace(
Parámetros
str
[in][out] Cadena en la que hay que realizar reemplazos.
find
[in] Subcadena que se busca para ser reemplazada.
replacement
[in] Subcadena que será insertada en lugar de la subcadena encontrada.
Valor devuelto
Número de reemplazos realizados en caso de éxito, de lo contrario devuelve -1. Para obtener el código del error, se debe llamara ala función GetLastError().
Nota
Si la función se ha ejecutado con éxito pero no ha sido realizado ningún reemplazamiento (subcadena a reemplazar no encontrada), la función devuelve 0.
El error puede estar en los parámetros str o find incorrectos (cadena vacía o no inicializada, más detalles en StringInit() ). Además, el error puede surgir si no hay suficiente memoria para completar los reemplazamientos.
Ejemplo:
|
string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
Véase también