StringReplace

Reemplaza todas las subcadenas encontradas en una cadena de caracteres por una secuencia de símbolos especificada.

int StringReplace(

string& str,

const string find,

const string replacement

);

Parámetros

str

[in][out] Cadena en la que hay que realizar reemplazos.

find

[in] Subcadena que se busca para ser reemplazada.

replacement

[in] Subcadena que será insertada en lugar de la subcadena encontrada.

Valor devuelto

Número de reemplazos realizados en caso de éxito, de lo contrario devuelve -1. Para obtener el código del error, se debe llamara ala función GetLastError().

Nota

Si la función se ha ejecutado con éxito pero no ha sido realizado ningún reemplazamiento (subcadena a reemplazar no encontrada), la función devuelve 0.

El error puede estar en los parámetros str o find incorrectos (cadena vacía o no inicializada, más detalles en StringInit() ). Además, el error puede surgir si no hay suficiente memoria para completar los reemplazamientos.

Ejemplo:

string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";

int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");

replaced+=StringReplace(text,"brown","black");

replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");

Print("Replaced: ", replaced,". Result=",text);



// Resultado

// Replaced: 3. Result=The slow black bear jumped over the lazy dog.

//

Véase también

StringSetCharacter(), StringSubstr()