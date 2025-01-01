StringSetCharacter

Devuelve copia de una cadena con el valor de símbolo modificado en una posición especificada.

bool StringSetCharacter(

string& string_var,

int pos,

ushort character

);

Parámetros

string_var

[in][out] Cadena.

pos

[in] Posición del símbolo en la cadena. Puede ser de 0 a StringLen(text).

character

[in] Código de símbolo Unicode.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Si el valor pos es menos que la longitud de la cadena y el valor del código de símbolo = 0, la cadena se recorta (pero el tamaño del buffer distribuido para esta cadena se queda sin cambiar). La longitud de la cadena se iguala a pos.

Si el valor de parámetro pos es igual al valor de longitud, el símbolo especificado se añade al final de la cadena, de esta manera la longitud se aumente a uno.

Ejemplo:

void OnStart()

{

string str="0123456789";

Print("before: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

//--- introducimos el valor cero entre la cadena

StringSetCharacter(str,6,0);

Print(" after: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

//--- añadimos el símbolo al final de la cadena

int size=StringLen(str);

StringSetCharacter(str,size,'+');

Print("addition: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) =",StringLen(str));

}

/* Resultado

before: str = 0123456789 ,StringBufferLen(str) = 0 StringLen(str) = 10

after: str = 012345 ,StringBufferLen(str) = 16 StringLen(str) = 6

addition: str = 012345+ ,StringBufferLen(str) = 16 StringLen(str) = 7

*/

