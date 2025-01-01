- StringAdd
StringSetCharacter
Devuelve copia de una cadena con el valor de símbolo modificado en una posición especificada.
|
bool StringSetCharacter(
Parámetros
string_var
[in][out] Cadena.
pos
[in] Posición del símbolo en la cadena. Puede ser de 0 a StringLen(text).
character
[in] Código de símbolo Unicode.
Valor devuelto
En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
Si el valor pos es menos que la longitud de la cadena y el valor del código de símbolo = 0, la cadena se recorta (pero el tamaño del buffer distribuido para esta cadena se queda sin cambiar). La longitud de la cadena se iguala a pos.
Si el valor de parámetro pos es igual al valor de longitud, el símbolo especificado se añade al final de la cadena, de esta manera la longitud se aumente a uno.
Ejemplo:
|
void OnStart()
