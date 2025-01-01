DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXContextSetSize 

DXContextSetSize

Modifica el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate().

bool  DXContextSetSize(
   int    context,      // manejador para el contexto gráfico   
   uint&  width,        // anchura en píxeles   
   uint&  height        // altura en píxeles   
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

width

[in]  Anchura del frame en píxeles.

height

[in]  Altura del frame en píxeles.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

El tamaño del frame del contexto gráfico solo se modificará entre un dibujado de frame y otro.