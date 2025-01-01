DXContextSetSize

Modifica el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate().

bool DXContextSetSize(

int context,

uint& width,

uint& height

);

Parámetros

context

[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

width

[in] Anchura del frame en píxeles.

height

[in] Altura del frame en píxeles.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

El tamaño del frame del contexto gráfico solo se modificará entre un dibujado de frame y otro.