//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- solicitamos toda la historia disponible en la cuenta

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- obtenemos el número de órdenes en la lista y mostramos el valor en el registro

int total=HistoryOrdersTotal();

Print("Number of historical orders on the account: ", total);

/*

resultado:

Number of historical orders on the account: 496

*/

}