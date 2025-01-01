DocumentaciónSecciones
Devuelve el número de órdenes en el historial. Antes de llamar a la función HistoryOrdersTotal(), hay que recibir el historial de transacciones y órdenes usando la función HistorySelect() o HistorySelectByPosition().

int  HistoryOrdersTotal();

Valor devuelto

Valor del tipo int.

Nota

No se debe confundir las órdenes del historial de trading con las órdenes pendientes actuales que se muestran en la pestaña "Trading" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente. La lista de las órdenes que han sido canceladas o las que han llevado a la ejecución de una operación comercial se puede ver en la pestaña "Historial" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- solicitamos toda la historia disponible en la cuenta
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- obtenemos el número de órdenes en la lista y mostramos el valor en el registro
   int total=HistoryOrdersTotal();
   Print("Number of historical orders on the account: "total);
   /*
   resultado:
   Number of historical orders on the account496
   */
  }

