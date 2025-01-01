- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Devuelve el contenido de la variable de sistema _LastError.
int GetLastError();
Valor devuelto
Devuelve el valor del último error ocurrido durante la ejecución de un programa mql5.
Nota
Después de llamar a la función el contenido de la variable _LastError no se pone a cero. Para poner esta variable a cero, hay que llamar a la función ResetLastError()
Ejemplo:
