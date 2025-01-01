DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Comprobación de estadoGetLastError 

GetLastError

Devuelve el contenido de la variable de sistema _LastError.

int  GetLastError();

Valor devuelto

Devuelve el valor del último error ocurrido durante la ejecución de un programa mql5.

Nota

Después de llamar a la función el contenido de la variable _LastError no se pone a cero. Para poner esta variable a cero, hay que llamar a la función ResetLastError()

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlRates rates[1]={};   // aquí anotaremos los datos de la barra actual
   
//--- llamamos deliberadamente a una función con parámetros inadecuados
   int res=CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT02rates);
   if(res!=2)
      PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d"resGetLastError());
 
//--- reseteamos el código del último error antes de copiar los datos de la barra actual a la estructura MqlRates
   ResetLastError();
//--- si la función funciona incorrectamente, el código de error será diferente de 0
   CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT01rates);
   Print("CopyRates() error "GetLastError());
     
//--- imprimimos el array de valores obtenidos
   ArrayPrint(rates);
  }

Véase también

Códigos de retorno del servidor comercial