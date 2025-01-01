GetLastError

Devuelve el contenido de la variable de sistema _LastError.

int GetLastError();

Valor devuelto

Devuelve el valor del último error ocurrido durante la ejecución de un programa mql5.

Nota

Después de llamar a la función el contenido de la variable _LastError no se pone a cero. Para poner esta variable a cero, hay que llamar a la función ResetLastError()

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[1]={}; // aquí anotaremos los datos de la barra actual



//--- llamamos deliberadamente a una función con parámetros inadecuados

int res=CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 2, rates);

if(res!=2)

PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d", res, GetLastError());



//--- reseteamos el código del último error antes de copiar los datos de la barra actual a la estructura MqlRates

ResetLastError();

//--- si la función funciona incorrectamente, el código de error será diferente de 0

CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 1, rates);

Print("CopyRates() error ", GetLastError());



//--- imprimimos el array de valores obtenidos

ArrayPrint(rates);

}

Véase también

Códigos de retorno del servidor comercial