- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileCopy
Copia el archivo original de una carpeta local o compartida a otro archivo.
|
bool FileCopy(
Parámetros
src_file_name
[in] Nombre del archivo a copiar.
common_flag
[in] Bandera que determina la ubicación del archivo. Si common_flag=FILE_COMMON, entonces el archivo se encuentra en una carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. De lo contrario, el archivo está ubicado en una carpeta local (por ejemplo, common_flag=0).
dst_file_name
[in] Nombre del archivo resultante.
mode_flags
[in] Banderas de acceso. El parámetro puede contener sólo 2 banderas: FILE_REWRITE y/o FILE_COMMON - las demás banderas se ignoran. Si el archivo ya existe y la bandera FILE_REWRITE no ha sido especificada, el archivo no se regrabará, y la función devolverá false.
Valor devuelto
En caso de fallo la función devuelve false.
Nota
Si el archivo nuevo ya existía, el copiado va a realizarse dependiendo de la presencia de la bandera FILE_REWRITE en el parámetro mode_flags.
Ejemplo:
|
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script