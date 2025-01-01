DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Operaciones con archivosFileCopy 

FileCopy

Copia el archivo original de una carpeta local o compartida a otro archivo.

bool  FileCopy(
   const string  src_file_name,     // nombre del archivo-fuente
   int           common_flag,       // zona de acción
   const string  dst_file_name,     // nombre del archivo de destino
   int           mode_flags         // modo de acceso
   );

Parámetros

src_file_name

[in]  Nombre del archivo a copiar.

common_flag

[in] Bandera que determina la ubicación del archivo. Si common_flag=FILE_COMMON, entonces el archivo se encuentra en una carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. De lo contrario, el archivo está ubicado en una carpeta local (por ejemplo, common_flag=0).

dst_file_name

[in]  Nombre del archivo resultante.

mode_flags

[in] Banderas de acceso. El parámetro puede contener sólo 2 banderas: FILE_REWRITE y/o FILE_COMMON - las demás banderas se ignoran. Si el archivo ya existe y la bandera FILE_REWRITE no ha sido especificada, el archivo no se regrabará, y la función devolverá false.

Valor devuelto

En caso de fallo la función devuelve false.

Nota

Si el archivo nuevo ya existía, el copiado va a realizarse dependiendo de la presencia de la bandera FILE_REWRITE en el parámetro mode_flags.

Ejemplo:

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script
#property script_show_inputs
//--- parámetros de entrada
input string InpSrc="source.txt";       // fuente
input string InpDst="destination.txt";  // copia
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 o UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- mostramos el contenido de la fuente (tiene que existir)
   if(!FileDisplay(InpSrc))
      return;
//--- comprobamos si existe ya el archivo de la copia (no es obligatorio que haya sido creado)
   if(!FileDisplay(InpDst))
     {
      //--- el archivo de la copia no existe, el copiado sin bandera FILE_REWRITE (copiado correcto)
      if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))
         Print("File is copied!");
      else
         Print("File is not copied!");
     }
   else
     {
      //--- el archivo de la copia ya existe, intentemos copiar sin bandera FILE_REWRITE (copiado incorrecto)
      if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))
         Print("File is copied!");
      else
         Print("File is not copied!");
      //--- el contenido del archivo InpDst se queda el mismo
      FileDisplay(InpDst);
      //--- volvemos a copiar con la bandera FILE_REWRITE (copiado correcto cuando el archivo existe)
      if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,FILE_REWRITE))
         Print("File is copied!");
      else
         Print("File is not copied!");
     }
//--- recibida la copia del archivo InpSrc
   FileDisplay(InpDst);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Lectura del contenido de archivo                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FileDisplay(const string file_name)
  {
//--- reseteamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- abrimos el archivo
   int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- mostramos en el ciclo el contenido del archivo
      Print("+---------------------+");
      PrintFormat("File name = %s",file_name);
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      Print("+---------------------+");
      //--- cerramos archivo
      FileClose(file_handle);
      return(true);
     }
//--- no se puede abrir el archivo
   PrintFormat("%s is not opened, error = %d",file_name,GetLastError());
   return(false);
  }