//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- parámetros de entrada

input string InpSrc="source.txt"; // fuente

input string InpDst="destination.txt"; // copia

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 o UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- mostramos el contenido de la fuente (tiene que existir)

if(!FileDisplay(InpSrc))

return;

//--- comprobamos si existe ya el archivo de la copia (no es obligatorio que haya sido creado)

if(!FileDisplay(InpDst))

{

//--- el archivo de la copia no existe, el copiado sin bandera FILE_REWRITE (copiado correcto)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("File is copied!");

else

Print("File is not copied!");

}

else

{

//--- el archivo de la copia ya existe, intentemos copiar sin bandera FILE_REWRITE (copiado incorrecto)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("File is copied!");

else

Print("File is not copied!");

//--- el contenido del archivo InpDst se queda el mismo

FileDisplay(InpDst);

//--- volvemos a copiar con la bandera FILE_REWRITE (copiado correcto cuando el archivo existe)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,FILE_REWRITE))

Print("File is copied!");

else

Print("File is not copied!");

}

//--- recibida la copia del archivo InpSrc

FileDisplay(InpDst);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Lectura del contenido de archivo |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FileDisplay(const string file_name)

{

//--- reseteamos el valor del error

ResetLastError();

//--- abrimos el archivo

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- mostramos en el ciclo el contenido del archivo

Print("+---------------------+");

PrintFormat("File name = %s",file_name);

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

Print("+---------------------+");

//--- cerramos archivo

FileClose(file_handle);

return(true);

}

//--- no se puede abrir el archivo

PrintFormat("%s is not opened, error = %d",file_name,GetLastError());

return(false);

}