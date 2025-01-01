- OrderCalcMargin
PositionGetDouble
La función devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta que previamente ha sido elegida a través de la función PositionGetSymbol o PositionSelect. La propiedad de la posición tiene que ser del tipo double. Existen 2 variantes de la función.
1. Inmediatamente devuelve el valor de la propiedad.
|
double PositionGetDouble(
2. Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función. En caso del éxito el valor de la propiedad se coloca en una variable receptora que el último parámetro pasa por referencia.
|
bool PositionGetDouble(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad de la posición. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE.
double_var
[out] Variable del tipo double que recibe el valor de la propiedad requerida.
Valor devuelto
Valor del tipo double.
Nota
En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".
En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones.
Para garantizar la recepción de datos recientes sobre una posición, se recomienda llamar a la función PositionSelect() justamente antes de solicitarlos.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propiedades de posiciones