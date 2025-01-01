PositionGetDouble

La función devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta que previamente ha sido elegida a través de la función PositionGetSymbol o PositionSelect. La propiedad de la posición tiene que ser del tipo double. Existen 2 variantes de la función.

1. Inmediatamente devuelve el valor de la propiedad.

double PositionGetDouble(

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE property_id

);

2. Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función. En caso del éxito el valor de la propiedad se coloca en una variable receptora que el último parámetro pasa por referencia.

bool PositionGetDouble(

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE property_id,

double& double_var

);

Parámetros

property_id

[in] Identificador de la propiedad de la posición. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE.

double_var

[out] Variable del tipo double que recibe el valor de la propiedad requerida.

Valor devuelto

Valor del tipo double.

Nota

En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".

En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones.

Para garantizar la recepción de datos recientes sobre una posición, se recomienda llamar a la función PositionSelect() justamente antes de solicitarlos.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- en un ciclo por todas las posiciones en la cuenta

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- obtenemos el ticket de la siguiente posición, seleccionando una posición de forma automática para acceder a sus propiedades

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- obtenemos el tipo de la posición y mostramos el encabezado de la lista de propiedades reales de la posición

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("Double properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- imprimimos bajo el encabezado todas las propiedades reales de la posición seleccionada

PositionPropertiesDoublePrint(15);

}

/*

resultado:

Double properties of an open position Buy #2807075208:

Volume: 1.00

Price open: 1.10516

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10518

Swap: 0.00

Profit: 2.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Muestra en el registro las propiedades reales de la posición seleccionada

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

double value=0;



//--- obtenemos la divisa de la cuenta, el símbolo de la posición y el número de decimales del símbolo

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

string symbol =PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits =(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- definimos el texto del encabezado y la anchura del campo del encabezado

//--- si la anchura del encabezado se ha transmitido a la función como igual a cero, entonces la anchura será el tamaño de la línea del encabezado + 1

header="Volume:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- obtenemos y mostramos en el registro el volumen de la posición con un encabezado de la anchura establecida

if(!PositionGetDouble(POSITION_VOLUME, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- mostramos en el registro el valor del precio de la posición

header="Price open:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- mostramos en el regisro el valor de StopLoss

header="StopLoss:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- mostramos en el registro el valor de TakeProfit

header="TakeProfit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_TP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- mostramos en el registro el valor Price current

header="Price current:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- mostramos en el registro el valor de swap acumulado

header="Swap:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SWAP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- mostramos en el registro el valor de beneficio actual

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PROFIT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f %s", w, header, value, currency);

}

Véase también

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propiedades de posiciones