Variables globales del terminal de cliente

Conjunto de funciones para trabajar con variables globales.

No se puede confundir las variables globales del terminal de cliente con las variables declaradas a nivel global del programa mql5.

Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente. El acceso a una variable global no es sólo la difinición de un valor nuevo, sino también la lectura del valor de una variable global.

Las variables globales del terminal de cliente están disponibles al mismo tiempo desde todos los programas mql5 abiertas en el terminal de cliente.