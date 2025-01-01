- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Variables globales del terminal de cliente
Conjunto de funciones para trabajar con variables globales.
No se puede confundir las variables globales del terminal de cliente con las variables declaradas a nivel global del programa mql5.
Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente. El acceso a una variable global no es sólo la difinición de un valor nuevo, sino también la lectura del valor de una variable global.
Las variables globales del terminal de cliente están disponibles al mismo tiempo desde todos los programas mql5 abiertas en el terminal de cliente.
|
Función
|
Acción
|
Comprueba la existencia de una variable global con el nombre especificado
|
Devuelve la hora del último acceso a una variable global
|
Elimina una variable global
|
Solicita el valor de una variable global
|
Devuelve el nombre de una variable global según su número ordinal en la lista de variables globales
|
Establece el nuevo valor para una variable global
|
Guarda por vía forzada el contenido de todas las variables globales en el disco
|
Establece el nuevo valor para una variable global que existe sólo durante esta sesión del terminal
|
Establece el nuevo valor de una variable global ya existente según una condición
|
Elimina variables globales con el prefijo especificado en su nombre
|
Devuelve la cantidad total de variables globales