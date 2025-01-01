DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

Variables globales del terminal de cliente

Conjunto de funciones para trabajar con variables globales.

No se puede confundir las variables globales del terminal de cliente con las variables declaradas a nivel global del programa mql5.

Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente. El acceso a una variable global no es sólo la difinición de un valor nuevo, sino también la lectura del valor de una variable global.

Las variables globales del terminal de cliente están disponibles al mismo tiempo desde todos los programas mql5 abiertas en el terminal de cliente.

Función

Acción

GlobalVariableCheck

Comprueba la existencia de una variable global con el nombre especificado

GlobalVariableTime

Devuelve la hora del último acceso a una variable global

GlobalVariableDel

Elimina una variable global

GlobalVariableGet

Solicita el valor de una variable global

GlobalVariableName

Devuelve el nombre de una variable global según su número ordinal en la lista de variables globales

GlobalVariableSet

Establece el nuevo valor para una variable global

GlobalVariablesFlush

Guarda por vía forzada el contenido de todas las variables globales en el disco

GlobalVariableTemp

Establece el nuevo valor para una variable global que existe sólo durante esta sesión del terminal

GlobalVariableSetOnCondition

Establece el nuevo valor de una variable global ya existente según una condición

GlobalVariablesDeleteAll

Elimina variables globales con el prefijo especificado en su nombre

GlobalVariablesTotal

Devuelve la cantidad total de variables globales