TimeGMT

Devuelve la hora GMT que se calcula, teniendo en cuenta el cambio de horarios de verano o de invierno, según la hora local del ordenador en el que está funcionando el terminal de cliente. Existen 2 variantes de la función.

Llamada sin parámetros

datetime TimeGMT();

Llamada con el parámetro del tipo MqlDateTime

datetime TimeGMT(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parámetros

dt_struct

[out] Variable del tipo de estructura MqlDateTime.

Valor devuelto

Valor del tipo datetime

Nota

Si la variable del tipo de estructura MqlDateTime ha sido pasada como un parámetro, entonces ella se rellena de modo correspondiente.

Para organizar los contadores y temporizadores de alta resolución, se debe utilizar la función GetTickCount() que ofrece los valores en millisegundos.

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias, la hora TimeGMT() siempre es igual a la hora modelada del servidor TimeTradeServer().

Ejemplo: