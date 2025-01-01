CalendarValueLast

Obtiene la matriz de valores de todos los eventos con filtrado por país y/o divisa desde el momento en que se creó la base de datos del Calendario con el change_id indicado.

int CalendarValueLast(

ulong& change_id,

MqlCalendarValue& values[],

const string country_code=NULL,

const string currency=NULL

);

Parámetros

change_id

[in][out] Identificador del cambio.

values[]

[out] Matriz del tipo MqlCalendarValue para obtener los valores del evento. Vea el siguiente ejemplo de procesamiento de eventos del calendario.

country_code=NULL

[in] Nombre clave del país según ISO 3166-1 alpha-2

currency=NULL

[in] Nombre clave de la divisa del país.

Valor retornado

Número de valores de evento obtenidos. Para obtener información sobre el error, necesitamos llamar la función GetLastError(). Posibles errores:

4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (error general del sistema de ejecución),

4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memoria insuficiente para ejecutar la solicitud),

5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (se ha superado el límite de solicitud por tiempo),

5400 — ERR_CALENDAR_MORE_DATA (el tamaño de la matriz es insuficiente para obtener las descripciones de todos los valores, por eso ha recibido solo aquellas que cabían),

error de ejecución ArrayResize()

Observación

Todas las funciones para trabajar con el Calendario Económico utilizan la hora del servidor comercial (TimeTradeServer). Esto significa que la hora en la estructura MqlCalendarValue y los parámetros de entrada de hora en las funciones CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory se establecen en el huso horario del servidor comercial, y no en la hora local del usuario.

Si se ha transmitido a la función la matriz events[] de longitud fija, y como resultado de la solicitud no ha habido espacio suficiente para guardar el resultado completo, se generará el error ERR_CALENDAR_MORE_DATA (5400).

Si se ha transmitido change_id = 0, la función retorna siempre cero, pero en este caso, además, al change_id se retorna el estado actual de la base de datos del Calendario.

Para los filtros country_code y currency los valores NULL y "" son equivalentes: designan la ausencia de filtro.

Para country_code es mejor usar el campo code de la estructura MqlCalendarCountry, por ejemplo, "US", "RU" o "EU".

Para currency es mejor usar el campo currency de la estructura MqlCalendarCountry, por ejemplo, "USD", "RUB" o "EUR".

Los filtros se usan mediante conjunción, es decir, a través de un 'Y' lógico se eligen los valores solo de aquellos eventos para los que se cumplen simultáneamente las dos condiciones: país y divisa

La función retorna la matriz de valores para la noticia indicada y el nuevo change_id que se puede usar para las siguientes llamadas de esta función para obtener los nuevos valores de la noticia. Así, llamando esta función con el último change_id conocido, es posible obtener las actualizaciones de los valores para la noticia indicada.

La estructura MqlCalendarValue proporciona un método para obtener e comprobar valores a partir de los campos actual_value, forecast_value, prev_value y revised_prev_value. Si el valor del campo no está definido, éste almacenará el valor LONG_MIN (-9223372036854775808).

Es necesario tener en cuenta que los valores de estos campos se almacenan multiplicados por un factor de un millón. Eso quiere decir que cuando las funciones CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent y CalendarValueLast reciben valores en MqlCalendarValue, es necesario comprobar que los valores LONG_MIN de esos campos son idénticos; y si el valor está definido en el campo, para obtener el valor, el valor del campo debe dividirse entre 1000 000 (un millón). Otra forma de obtener valores es verificar y obtener valores mediante funciones de la propia estructura MqlCalendarValue.

Ejemplo de un experto que escucha la aparición de eventos del Calendario Económico:

#property description "Ejemplo de uso de la función CalendarValueLast"

#property description " para crear un escuchador de eventos del Calendario Económico."

#property description "Para ello, es necesario obtener el identificador actual de cambio"

#property description " de la base de datos del Calendario. Y después obtener con este identificador"

#property description " solo los nuevos eventos a través de una solicitud en el temporizador"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- create timer

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- destroy timer

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Timer function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- identificador de cambio de la base de datos del Calendario

static ulong calendar_change_id=0;

//--- señal del primer inicio

static bool first=true;

//--- matriz de valores de los eventos

MqlCalendarValue values[];

//--- inicializamos - obtenemos el calendar_change_id actual

if(first)

{

//--- obtenemos el identificador de cambio de la base de datos del Calendario

if(CalendarValueLast(calendar_change_id,values)>0)

{

//--- este bloque de código no puede ejecutarse en el primer inicio, pero lo registramos de todas formas

PrintFormat("%s: Se ha obtenido el identificador actual de la base de datos del Calendario: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- mostramos la bandera y salimos hasta el siguiente evento del temporizador

first=false;

return;

}

else

{

//--- los datos no han sido obtenidos (esto es normal para el primer inicio), comprobamos si hay errores

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: Se ha obtenido el identificador actual de la base de datos del Calendario: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- mostramos la bandera y salimos hasta el siguiente evento del temporizador

first=false;

//--- ahora tenemos el valor calendar_change_id

return;

}

else

{

//--- y esto es realmente un error

PrintFormat("%s: No se ha podido obtener el evento en CalendarValueLast. Código de error: %d",

__FUNCTION__,error_code);

//--- el trabajo ha finalizado de forma errónea, vamos a intentar inicializar de nuevo en la siguiente llamada del temporizador

return;

}

}

}



//--- tenemos el último valor conocido del identificador de cambio del Calendario (change_id)

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- comprobamos si han aparecido nuevos eventos del Calendario

if(CalendarValueLast(calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: Se han obtenido nuevos eventos del Calendario: %d",

__FUNCTION__,ArraySize(values));

//--- mostramos en el Registro la información de la matriz values

ArrayPrint(values);

//--- mostramos en el Registro los valores del identificador anterior y el actual del Calendario

PrintFormat("%s: Anterior change_id=%d, nuevo change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

//--- mostramos los nuevos eventos en el Registro

ArrayPrint(values);

/*

escriba aquí su propio código para procesar la aparición de eventos

*/

}

//---

}

/*

Ejemplo de funcionamiento del escuchador:

OnTimer: Se ha obtenido el identificador actual de la base de datos del Calendario: change_id=33281792

OnTimer: Se han obtenido los nuevos eventos para el Calendario: 1

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 91040 76020013 2019.03.20 15:30:00 1970.01.01 00:00:00 0 -5077000 -1913000 -9223372036854775808 -4077000 2 0

OnTimer: Anterior change_id=33281792, nuevo change_id=33282048

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 91040 76020013 2019.03.20 15:30:00 1970.01.01 00:00:00 0 -5077000 -1913000 -9223372036854775808 -4077000 2 0

OnTimer: Se han obtenido los nuevos eventos para el Calendario: 1

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 91041 76020013 2019.03.27 15:30:00 1970.01.01 00:00:00 0 -9223372036854775808 -5077000 -9223372036854775808 -7292000 0 0

OnTimer: Anterior change_id=33282048, nuevo change_id=33282560

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 91041 76020013 2019.03.27 15:30:00 1970.01.01 00:00:00 0 -9223372036854775808 -5077000 -9223372036854775808 -7292000 0 0



*/

