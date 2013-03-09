SeñalesSecciones
Señales de trading para MetaTrader 5 con ejecución automática en su cuenta

Señales es un servicio de copy-trading que le permitirá copiar de forma automática en su cuenta comercial las transacciones del proveedor. Use las señales para aumentar la eficiencia de sus transacciones en Fórex.

Indique el servidor del bróker

Elegimos para Usted las Señales con mejores condiciones del copiado a su cuenta:

Beneficio máx Fiabilidad En beneficios en el mes Intradía Menos de 50 USD Con comentarios Apalancamiento 1:100 Comercio con robots
Fiabilidad Ver todas
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% incremento desde 2024 Fiabilidad  98% Trading algorítmico 16 Copiar por 30 USD al mes
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% incremento desde 2024 Fiabilidad  87% Trading algorítmico 8 Copiar por 30 USD al mes
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 84% incremento desde 2024 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 14 Copiar por 30 USD al mes
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
2.83 (2)
Gold Reaper New V2 2 139% incremento desde 2024 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 16 Copiar por 30 USD al mes
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 581% incremento desde 2025 Fiabilidad  28% Trading algorítmico 0 Copiar por 50 USD al mes
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 1 207% incremento desde 2023 Fiabilidad  95% Trading algorítmico 0 Copiar por 299 USD al mes
Oleksandr Khrypunenko Oleksandr Khrypunenko
HiGold 399% incremento desde 2025 Fiabilidad  99% Trading algorítmico 1 Copiar por 30 USD al mes
Maicon Lazier Reichel Maicon Lazier Reichel
Gold Long k4 2 478% incremento desde 2024 Fiabilidad  95% Trading algorítmico 3 Copiar por 30 USD al mes
Joel Juanpere Joel Juanpere
3.22 (3)
SFE Impulse 324% incremento desde 2023 Fiabilidad  100% Trading algorítmico 2 Copiar por 100 USD al mes
Nguyen Ngoc Phuoc Nguyen Ngoc Phuoc
GCEA XAU 1 334% incremento desde 2025 Fiabilidad  64% Trading algorítmico 1 Copiar por 50 USD al mes
Marios Skyrianidis Marios Skyrianidis
3 (1)
THPX AI 3C 318% incremento desde 2025 Fiabilidad  0% Trading algorítmico 1 Copiar por 30 USD al mes
Loungvilat Seehalat Loungvilat Seehalat
JAME EA GOLD 468% incremento desde 2025 Fiabilidad  95% Trading algorítmico 0 Copiar por 35 USD al mes
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 773% incremento desde 2024 Fiabilidad  90% Trading algorítmico 120 Copiar por 40 USD al mes
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% incremento desde 2025 Fiabilidad  94% Trading algorítmico 76 Copiar por 37 USD al mes
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% incremento desde 2021 Fiabilidad  9% Trading algorítmico 74 Copiar por 30 USD al mes
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 760% incremento desde 2025 Fiabilidad  96% Trading algorítmico 37 Copiar por 30 USD al mes
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.9 (13)
MSC Gold Invest Pro 553% incremento desde 2023 Fiabilidad  65% Trading algorítmico 24 Copiar por 40 USD al mes
Mejor puntuación Ver todas
Novedades Ver todas
Forex Ver todas
Gold Ver todas
Crypto Ver todas
Señales con divisa de depósito USD Ver todas
A la hora de suscribirse a las señales el suscriptor asume todos los riesgos de su ejecución. La estadística histórica no garantiza los beneficios en el futuro.

Ve el tutorial sobre señales en YouTube

Elija el sistema de trading conveniente y formalice la suscripción con un par de clics. Las cuentas monitoreadas se acompañan con una detallada estadística e historial de trading.

Vende las señales de trading de su sistema a miles de suscriptores por todo el mundo y quédese su único desarrollador. Con nosotros su rentable estrategia puede traerle beneficios incluso con un módico capital inicial.

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader {0}.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.