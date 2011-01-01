//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iFractals.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"

#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iFractals."

#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"

#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."

#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 2

//--- construcción de FractalUp

#property indicator_label1 "FractalUp"

#property indicator_type1 DRAW_ARROW

#property indicator_color1 clrBlue

//--- construcción de FractalDown

#property indicator_label2 "FractalDown"

#property indicator_type2 DRAW_ARROW

#property indicator_color2 clrRed

//+------------------------------------------------------------------+

//| Enumeración de modos de crear el manejador |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iFractals, // usar iFractals

Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate

};

//--- parámetros de entrada

input Creation type=Call_iFractals; // tipo de función

input string symbol=" "; // símbolo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // timeframe

//--- búfers indicadores

double FractalUpBuffer[];

double FractalDownBuffer[];

//--- variable para guardar el manejador del indicador iFractals

int handle;

//--- variable para guardar

string name=symbol;

//--- nombre del indicador en el gráfico

string short_name;

//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Fractals

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vinculación de los arrays a los búfers indicadores

SetIndexBuffer(0,FractalUpBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,FractalDownBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- estableceremos los códigos desde el conjunto Wingdings para las propiedades PLOT_ARROW

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,217); // flecha arriba

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,218); // flecha abajo

//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador

name=symbol;

//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,

if(StringLen(name)==0)

{

//--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador

name=_Symbol;

}

//--- crearemos el manejador del indicador

if(type==Call_iFractals)

handle=iFractals(name,period);

else

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_FRACTALS);

//--- si no se puede crear el manejador

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error

PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iFractals para el par %s/%s, código del error %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente

return(INIT_FAILED);

}

//--- mostraremos a base de qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Fractals

short_name=StringFormat("iFractals(%s/%s)",name,EnumToString(period));

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- inicialización correcta del indicador

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- número de valores copiados desde el indicador iFractals

int values_to_copy;

//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- si se trata de la primera inicialización de la calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iFractals

//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- si el array FractalUpBuffer supera el número de valores en el indicador iFractals para el par symbol/period, entonces no copiamos todo

//--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())

//--- se ha añadido no más de una barra para la calculación

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- llenamos los arrays FractalUpBuffer y FractalDownBuffer con los valores desde el indicador Fractals

//--- si FillArrayFromBuffer ha devuelto false, significa que los datos no están listos - entonces finalizamos el trabajo

if(!FillArraysFromBuffers(FractalUpBuffer,FractalDownBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- creamos el mensaje

string comm=StringFormat("%s ==> Actualizados los valores en el indicador %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio

Comment(comm);

//--- recordaremos el número de valores en el indicador Fractals

bars_calculated=calculated;

//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Llenamos los búfers indicadores desde el indicador iFractals |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &up_arrows[], // búfer indicador de las flechas arriba

double &down_arrows[], // búfer indicador de las flechas abajo

int ind_handle, // manejador del indicador iFractals

int amount // número de valores a copiar

)

{

//--- actualizaremos el código del error

ResetLastError();

//--- llenamos una parte del array FractalUpBuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 0

if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,up_arrows)<0)

{

//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error

PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iFractals al array FractalUpBuffer, código del error %d",

GetLastError());

//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado

return(false);

}

//--- llenamos una parte del array FractalDownBuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 1

if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,down_arrows)<0)

{

//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error

PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iFractals al array FractalDownBuffer, código del error %d",

GetLastError());

//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado

return(false);

}

//--- todo ha salido bien

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador

Comment("");

}