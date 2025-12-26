Todos los blogs
Se puede hablar con tanta negatividad sobre los sistemas de trading con promedios como se quiera, pero siguen siendo una de las principales opciones en los servicios de señales y en las presentaciones de MQL Market...
Sistemas de trading
Operar sin stop loss es como conducir sin frenos Hoy, nos proponemos desglosar lo que realmente comunica el gráfico: dónde están activos los compradores y vendedores, qué niveles son más importantes y cómo evoluciona el impulso en tiempo real...
Análisis y Previsiones
Determinación del rendimiento de los indicadores de tendencia con la ayuda de la estrategia "Siempre en posición"
La esencia del problema Existe una gran cantidad de indicadores de tendencia, pero lamentablemente, la mayoría son solo imágenes bonitas. Estos indicadores no pueden brindar al operador una ventaja estadística sobre el mercado; al contrario, añadirán caos y pérdidas a sus operaciones...
Estrategias
Panel de operaciones: Cómo cubrir posiciones perdedoras con posiciones rentables en la cuadrícula de órdenes
¿Cómo deshacerse de las posiciones menos rentables en la cuadrícula de órdenes, cubriéndolas con posiciones rentables? Por ejemplo, tenemos una cuadrícula que consta de posiciones de compra: Vemos que la tendencia es bajista y la probabilidad de que el precio revierta al alza es baja...
Etcetera
Los mejores traders no son los más inteligentes; son los más disciplinados...
Análisis y Previsiones
Beneficio de hoy: $127,38 — todo obtenido con un solo indicador sencillo y sin IA: Advanced Stochastic Scalper Nada de magia. Nada de IA tipo caja negra. Solo trading puro, transparente y basado en reglas, utilizando el Advanced Stochastic Scalper en CHF/JPY M5...
Análisis y Previsiones
La gestión de riesgos convierte el trading de un juego de azar en un negocio El oro (XAU/USD) continúa su trayectoria alcista, respaldado por expectativas de política monetaria moderada, incertidumbre macroeconómica y confirmación técnica...
Análisis y Previsiones
¡Descubre el secreto del trading de tendencia exitoso con el indicador Anti EMA! Imagina: entras al mercado justo cuando la tendencia comienza a ganar impulso y mantienes la posición hasta el pico, evitando las trampas del ruido a corto plazo. ¿Suena como un sueño de trader...
Análisis y Previsiones
Proteja primero su capital; las ganancias se cuidarán solas Obtenemos una visión más clara de la intención del mercado, las oportunidades emergentes y las posibles áreas de riesgo, lo que permite a los operadores tomar decisiones más informadas y estructuradas...
Análisis y Previsiones
Un buen negocio sin control de riesgos sigue siendo un mal negocio...
Análisis y Previsiones
[ English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Português ]— [ 日本語 ]— [ Deutsch ]— [ 한국어 ]— [ Français ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ] Mis productos Descarga la versión de demostración: GridManual_MT4_Demo - descargar GridManual_MT5_Demo - descargar Abra la plataforma MetaTrader 4 o 5 y vaya a la carpeta " Exper...
Etcetera
Spready TripleEdge EA ha alcanzado un nuevo hito con una ganancia verificada de aproximadamente el 90 % en tan solo 54 días de trading en una cuenta real que comenzó con $1000...
Etcetera
¿Cómo configurar un gestor de riesgos en Trade Panel? Vaya al panel de gestión de riesgos...
Etcetera
Resultados rentables verificados en múltiples cuentas FXBlue activas. Prueba Spready TripleEdge EA y obtén 3 meses de VPS gratis (oferta por tiempo limitado...
Estadísticas
Actualmente sigo de cerca mi sistema GoldBaron. Analizo las debilidades e identifico los conceptos que funcionan. Puedes ver todas las operaciones en tiempo real aquí. El subsistema número "S5" parece extraño. El take profit es 10 veces mayor que el stop loss...
Estrategias
🚀🚀🚀¡Ahora es el momento de hacer que sus operaciones en el mercado sean más eficientes y rentables! 💥💥💥 ¡¡¡Descuentos de hasta el 50% en todas nuestras apps!!! 💥💥💥 🔥 TradePanel MT4 / MT5 1̶0̶0̶$̶ >>> 50$ - https://www.mql5...
Etcetera
Las entradas comerciales precisas son la clave para un sistema comercial exitoso. Los puntos de entrada bien definidos no son solo una herramienta técnica; son tu proceso creativo en el mundo financiero...
Sistemas de trading
Evite la tentación de operar constantemente. Opere solo cuando el mercado le brinde oportunidades. — Richard Dennis Para que los operadores puedan aprovechar al máximo el mercado actual, examinaremos la tendencia actual y evaluaremos el XAUUSD...
Análisis y Previsiones
¡Nunca opere contra la tendencia! Soy Raphael Okonkwo, un desarrollador experimentado, estratega de trading algorítmico y day trader profesional especializado en transformar la interacción de los traders con los mercados...
Análisis y Previsiones
¿Qué sucede si tomas una estrategia simple de ruptura de volatilidad y alimentas la red neuronal con datos de dos promedios móviles y la posición del precio relativa a ellos como filtro? Puedes personalizarlo con cualquier símbolo y período de tiempo. Alta precisión de señal...
Sistemas de trading
