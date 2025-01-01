#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define COORD_X 200

#define COORD_Y 100

#define OBJ_NAME "TestTextGetSizeBitmapLabel"

#define RES_NAME "TestTextGetSizeResource"

#define COLOR_NULL 0x00FFFFFF

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- identificador del gráfico actual

long chart_id= ChartID();



string font_names[] ={"Arial", "Tahoma", "Calibri"};

uint flags_array[]={0, FONT_ITALIC, FONT_UNDERLINE, FONT_STRIKEOUT};

uint fw_array[]={FW_DONTCARE, FW_THIN, FW_EXTRALIGHT, FW_ULTRALIGHT, FW_LIGHT,

FW_NORMAL, FW_REGULAR, FW_MEDIUM, FW_SEMIBOLD, FW_DEMIBOLD,

FW_BOLD, FW_EXTRABOLD, FW_ULTRABOLD, FW_HEAVY, FW_BLACK};



//--- prohibimos la representación de cualquier atributo del gráfico de precios

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, false);



//--- declaramos los parámetros del recurso gráfico

uint rc_width =(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);

uint rc_height=(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



//--- creamos un recurso gráfico para la muestra de texto

if(!CreateResource(chart_id, rc_data, rc_width, rc_height))

return;



//--- ciclo por los nombres de las fuentes

for(int i=0; i<(int)font_names.Size(); i++)

{

//--- ciclo por las banderas de las fuentes

for(int j=0; j<(int)flags_array.Size(); j++)

{

//--- dibujamos el texto con la fuente y la bandera de dibujado obtenidos del array

DrawText(font_names[i], flags_array[j], rc_data, rc_width, rc_height);

Sleep(800);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}

Sleep(800);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}



//--- después de mostrar todos los textos con diferentes tamaños y dibujado de fuente,

//--- mostramos el texto con diferentes banderas de grosor de fuente

for(int i=0; i<(int)fw_array.Size(); i++)

{

//--- establecemos el tamaño y el nombre de la fuente para mostrar el texto con las banderas de grosor

string font_name="Tahoma";

int size=-140;

TextSetFont(font_name, size, fw_array[i]);



//--- creamos la cadena de texto dibujada, la mostramos en el array de píxeles del recurso y actualizamos el recurso

string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagWidthDescription(fw_array[i]), size, size/-10);

TextOut(text, COORD_X, COORD_Y, ANCHOR_LEFT_UPPER, rc_data, rc_width, rc_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

Update(RES_NAME, rc_data, rc_width, rc_height, true);

//--- esperamos un segundo

Sleep(1000);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}



//--- esperamos cinco segundos, luego liberamos el recurso y eliminamos el objeto gráfico

Sleep(5000);

ResourceFree(RES_NAME);

ObjectDelete(chart_id, OBJ_NAME);



//--- permitimos la representación de cualquier atributo del gráfico de precios

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, true);

ChartRedraw(chart_id);

/*

como resultado del funcionamiento del script, se mostrarán mensajes de texto en el gráfico

diferentes tipos de fuente con diferentes tamaños y banderas de dibujado y anchura de texto

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Muestra en el gráfico cinco cadenas de texto de diferentes |

//| tamaños con la fuente y las banderas especificadas |

//+------------------------------------------------------------------+

void DrawText(const string font_name, uint flags, uint &pixels_array[], uint res_width, uint res_height)

{

//--- mostramos cinco cadenas de texto con diferentes tamaños de fuente

for(int i=0; i<5; i++)

{

//--- calculamos el tamaño de fuente y establecemos la fuente para mostrar el texto mediante los métodos de dibujado

int size=-140+10*i;

TextSetFont(font_name, size, flags);



//--- creamos la cadena de texto dibujada, la mostramos en el array de píxeles del recurso y actualizamos el recurso

string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagDescription(flags), size, size/-10);

TextOut(text, COORD_X, COORD_Y+22*i, ANCHOR_LEFT_UPPER, pixels_array, res_width, res_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

Update(RES_NAME, pixels_array, res_width, res_height, true);

//--- esperamos un poco

Sleep(800);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna la descripción de las banderas de dibujado de la fuente |

//+------------------------------------------------------------------+

string FlagDescription(const uint flag)

{

switch(flag)

{

case FONT_ITALIC : return(" Italic");

case FONT_UNDERLINE : return(" Underline");

case FONT_STRIKEOUT : return(" Strikeout");

}

return("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna la descripción de las banderas de grosor de la fuente |

//+------------------------------------------------------------------+

string FlagWidthDescription(const uint flag)

{

switch(flag)

{

case FW_DONTCARE : return(" Dontcare");

case FW_THIN : return(" Thin");

case FW_EXTRALIGHT: return(" Extralight");

case FW_ULTRALIGHT: return(" Ultralight");

case FW_LIGHT : return(" Light");

case FW_NORMAL : return(" Normal");

case FW_REGULAR : return(" Regular");

case FW_MEDIUM : return(" Medium");

case FW_SEMIBOLD : return(" Semibold");

case FW_DEMIBOLD : return(" Demibold");

case FW_BOLD : return(" Bold");

case FW_EXTRABOLD : return(" Extrabold");

case FW_ULTRABOLD : return(" Ultrabold");

case FW_HEAVY : return(" Heavy");

case FW_BLACK : return(" Black");

}

return("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea un recurso gráfico para todo el gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateResource(const long chart_id, uint &pixel_data[], const uint width, const uint height)

{

//--- establecemos el tamaño del array de píxeles

ResetLastError();

uint size=width*height;

if(ArrayResize(pixel_data, size)!=size)

{

PrintFormat("%s: ArrayResize() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- rellenamos el array de píxeles con un color transparente y creamos un recurso gráfico basado en él

ArrayInitialize(pixel_data, COLOR_NULL);

if(!ResourceCreate(RES_NAME, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

PrintFormat("%s: ResourceCreate() failed. Error code ",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- creamos un objeto "Etiqueta Gráfica" en las coordenadas de la esquina superior izquierda del gráfico

if(!ObjectCreate(0, OBJ_NAME, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0))

{

PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- establecemos una anchura y altura del objeto de dibujo creado iguales a la anchura y altura del recurso gráfico.

//--- establecemos el punto de anclaje del objeto en su centro.

if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_XSIZE, width))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_YSIZE, height))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- para el objeto de imagen, especificamos como archivo de imagen el recurso gráfico creado previamente

//--- en este caso, para especificar el nombre del recurso gráfico utilizado, deberemos escribir antes de su nombre "::"

if(!ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_BMPFILE, "::"+RES_NAME))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetString() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- todo ha tenido éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Actualiza los datos del recurso gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name, const uint &pixel_data[], const uint width, const uint height, const bool redraw)

{

//--- si se ha transferido un tamaño cero, salimos

if(width==0 || height==0)

return;

//--- actualizamos los datos de recursos y redibujamos el gráfico

if(ResourceCreate(res_name, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}