Establece la fuente para visualizar el texto a través de los métodos del dibujo y devuelve el resultado de esta operación. Por defecto se usa la fuente Arial con el tamaño -120 (12 pt).
|
bool TextSetFont(
Parámetros
name
[in] Nombre de la fuente en el sistema, o el nombre del recurso que contiene la fuente, o la ruta del archivo de la fuente en el disco.
size
[in] Tamaño de la fuente que puede ser establecido con valores positivos y negativos. En caso de valores positivos, el tamaño del texto a mostrar no depende de los ajustes de tamaños de las fuentes en el sistema operativo. En caso de valores negativos, el valor se establece en las décimas partes del punto y el tamaño del texto va a depender de los ajustes del sistema ("escala estándar" o "escala grande"). Más detalles sobre la diferencia entre los regímenes se puede leer en la Nota.
flags
[in] Combinación de banderas que describen el estilo de la fuente.
orientation
[in] Ángulo de inclinación del texto por la horizontal respecto al eje X, la unidad de medición es de 0,1 del grado. Es decir, orientation=450 significa la inclinación bajo un ángulo de 45 grados.
Valor devuelto
Devuelve true si la fuente actual se establece con éxito, de lo contrario es false. Posibles códigos de errores:
- ERR_INVALID_PARAMETER(4003) - name representa NULL o "" (cadena vacía),
- ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - error del sistema operativo (por ejemplo, intento de crear una fuente que no existe).
Nota
Si en el nombre de la fuente se utiliza "::", la fuente se carga desde un recurso EX5. Si el nombre de la fuente name va acompañado con la extensión, entonces esta fuente se carga desde el archivo. En esta caso, si la ruta de la fuente se empieza con "\" o "/", el archivo se busca referente la carpeta MQL5, de lo contrario se busca referente a la ruta del archivo EX5 que ha llamado a la función TextSetFont().
El tamaño de la fuente se establece con valores positivos o negativos, el signo determina la dependencia del tamaño de la fuente de los ajustes del sistema operativo (la escala de la fuente).
- Si para establecer el tamaño se utiliza un número positivo, este tamaño se transforma en unidades físicas de medición del dispositivo (píxeles) durante el cambio de la fuente lógica a la física, y este tamaño corresponde a la altura de los glifos del símbolo escogidos desde las fuentes disponibles. Este caso no es recomendable cuando se supone el uso común de los textos visualizados por la función TextOut() y los textos visualizados a través del objeto gráfico OBJ_LABEL ("Etiqueta de texto") en el mismo gráfico.
- Si para establecer el tamaño se utiliza un número negativo, se supone que el número especificado se establece en décimas partes del punto lógico (el valor -350 es igual a 35 puntos lógicos) y se divide por 10. Luego el valor obtenido se transforma en unidades físicas de medición del dispositivo (píxeles) y corresponde al valor absoluto de la altura del símbolo desde las fuentes disponibles. Para conseguir en la pantalla el texto con el mismo tamaño que hay en el objeto OBJ_LABEL, es necesario multiplicar el tamaño de la fuente especificada en las propiedades del objeto por -10.
Las banderas pueden ser utilizadas como combinaciones de las banderas del estilo con una de las banderas que determina el grosor de la fuente. Los nombres de las banderas se listan a continuación.
Banderas para fijar el estilo de escritura de la fuente
|
Bandera
|
Descripción
|
FONT_ITALIC
|
Cursiva
|
FONT_UNDERLINE
|
Subrayado
|
FONT_STRIKEOUT
|
Tachado
Banderas para fijar el grosor de la fuente
|
Bandera
|
FW_DONTCARE
|
FW_THIN
|
FW_EXTRALIGHT
|
FW_ULTRALIGHT
|
FW_LIGHT
|
FW_NORMAL
|
FW_REGULAR
|
FW_MEDIUM
|
FW_SEMIBOLD
|
FW_DEMIBOLD
|
FW_BOLD
|
FW_EXTRABOLD
|
FW_ULTRABOLD
|
FW_HEAVY
|
FW_BLACK
Ejemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
