- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Devuelve la cantidad de dígitos decimales después del punto que determina la precisión de medición del precio del símbolo del gráfico corriente.
|
int Digits();
Valor devuelto
Valor de la variable _Digits, en la que se almacena el número de dígitos decimales después del punto que determina la precisión del precio del símbolo del gráfico corriente.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+