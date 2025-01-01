DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Comprobación de estadoDigits 

Digits

Devuelve la cantidad de dígitos decimales después del punto que determina la precisión de medición del precio del símbolo del gráfico corriente.

int  Digits();

Valor devuelto

Valor de la variable _Digits, en la que se almacena el número de dígitos decimales después del punto que determina la precisión del precio del símbolo del gráfico corriente.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos el número de decimales después del punto decimal para el símbolo del gráfico actual
   int digits = Digits();
   
//--- mostramos los datos obtenidos en el diario de registro
   Print("Number of decimal digits for the current chart symbol: "digits);
   /*
   resultado:
   Number of decimal digits for the current chart symbol5
   */
  }