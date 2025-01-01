Digits

Devuelve la cantidad de dígitos decimales después del punto que determina la precisión de medición del precio del símbolo del gráfico corriente.

int Digits();

Valor devuelto

Valor de la variable _Digits, en la que se almacena el número de dígitos decimales después del punto que determina la precisión del precio del símbolo del gráfico corriente.

Ejemplo: