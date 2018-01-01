//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTesterInit_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Ejemplo de asesor con el manejador OnTesterInit()"

#property description "en el que se establecen los valores y límites "

#property description "de los parámetros de entrada para la optimización"



input double lots=0. 1; // volumen en lotes

input double kATR=3; // longitud de la vela de señal en ATR

input int ATRperiod=20; // periodo del indicador ATR

input int holdbars=8; // cuántas barras mantenemos la posición

input int slippage=10; // Deslizamiento permitido

input bool revers=false; // ¿viramos la señal?

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // MagicNumber del experto

//--- para guardar el manejador del indicador ATR

int atr_handle;

//--- aquí vamos a guardar los últimos valores de ATR y del cuerpo de la vela

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//--- recordamos la hora de comienzo de la optimización

datetime optimization_start;

//--- para mostrar la duración en un gráfico tras finalizar la optimización

string report;

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterInit function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterInit()

{

//--- establecemos los valores de los parámetros de entrada para la optimización

ParameterSetRange("lots",false,0.1,0,0,0);

ParameterSetRange("kATR",true,3.0,1.0,0.3,7.0);

ParameterSetRange("ATRperiod",true,10,15,1,30);

ParameterSetRange("holdbars",true,5,3,1,15);

ParameterSetRange("slippage",false,10,0,0,0);

ParameterSetRange("revers",true,false,false,1,true);

ParameterSetRange("EXPERT_MAGIC",false,123456,0,0,0);

Print("Se han establecido los valores iniciales y los límites de los parámetros de optimización");

//--- recordamos el inicio de la optimización

optimization_start=TimeLocal();

report=StringFormat("%s: la optimización ha sido iniciada en %s",

__FUNCTION__,TimeToString(TimeLocal(),TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

//--- mostramos los mensajes en el gráfico y en el diario de registro del terminal

Print(report);

Comment(report);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterDeinit function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterDeinit()

{

//--- duración de la optimización

string log_message=StringFormat("%s: la optimización ha durado %d segundos",

__FUNCTION__,TimeLocal()-optimization_start);

PrintFormat(log_message);

report=report+"\r

"+log_message;

Comment(report);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- inicializamos las variables globales

last_atr=0;

last_body=0;

//--- establecemos el volumen correcto

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- creamos el manejador del indicador ATR

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: no se ha logrado crear iATR, código de error %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- el experto se ha inicializado correctamente

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- señal comercial

static int signal=0; // +1 indica la señal de compra, -1 indica la señal de venta

//--- comprobamos y cerramos las posiciones antiguas, abiertas hace más de "holdbars" barras

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- comprobamos la aparición de una nueva barra

if(isNewBar())

{

//--- comprobamos la presencia de una señal

signal=CheckSignal();

}

//--- si tenemos abierta una posición de compensación, omitimos la señal hasta que la posición se cierre

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // salimos del manejador de eventos NewTick y no entramos en el mercado hasta que aparezca una nueva barra

}

//--- para la cuenta de cobertura, cada posición vive y se cierra por separado

if(signal!=0)

{

//--- señal de compra

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: ¡Hay señal de compra! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- señal de venta

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: ¡Hay señal de venta! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- final de la función OnTick

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprueba la presencia de una señal comercial |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0 indica la ausencia de señal

int res=0;

//--- obtenemos el valor de ATR en la penúltima barra finalizada (el índice de la barra es igual a 2)

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- obtenemos los datos de la última barra cerrada en una matriz del tipo MqlRates

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- calculamos el tamaño del cuerpo de la barra en la última barra cerrada

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- si el cuerpo de la última barra (con índice 1) supera el anterior valor de ATR (en la barra con índice 2), entonces la señal comercial ha sido recibida

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // para la vela ascendente el valor es positivo

}

else

PrintFormat("%s: ¡No se ha podido obtener la última barra! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: ¡No se ha podido obtener el valor del indicador ATR! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- si está activado el modo de comercio reverso

res=revers?-res:res; // si es necesario, viramos la señal (en lugar de 1, retornamos -1, y en lugar de -1, retornamos +1)

//--- retornamos el valor de la señal comercial

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna true al aparecer una nueva barra |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // guardamos la hora de apertura de la barra actual

//--- obtenemos la hora de apertura de la barra cero

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- si la hora de apertura ha cambiado, significa que ha aparecido una nueva barra

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- es necesario o no mostrar en el log la información sobre la hora de apertura de una nueva barra

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- mostramos el mensaje sobre la hora de apertura de una nueva barra

PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- obtenemos los datos sobre el último tick

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//--- mostramos la hora del útlimo tick con una precisión de hasta un milisegundo

PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- tenemos una nueva barra

return (true);

}

//--- no hay barras nuevas

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprar según el mercado con un volumen establecido |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- compramos al precio de mercado

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vender según el mercado con un volumen establecido |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- vendemos al precio de mercado

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cierre de posiciones según el tiempo de mantenimiento en barras |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // número de posiciones abiertas

//--- iterar todas las posiciones abiertas

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- parámetros de la posición

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // ticket de la posición

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // símbolo

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber de la posición

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // hora de apertura de la posición

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // cuántas barras atrás se ha abierto la posición



//--- si la posición vive durante bastante tiempo, y además el MagicNumber y el símbolo coinciden

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de dígitos decimales

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volumen de la posición

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo de la posición

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // ponemos el texto en minúsculas para formatear correctamente el mensaje

PrintFormat("Cerramos la posición #%I64u %s %s %.2f",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- estableciendo el tipo de orden y enviando la solicitud comercial

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preparando y enviando la solicitud comercial |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- declarando e inicializando las estructuras

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- parámetros de la solicitud

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operación comercial

request.position =pos_ticket; // ticket de la posición, si cerramos

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =volume; // volumen

request.type =type; // tipo de orden

request.price =price; // precio de finalización de la transacción

request.deviation=slip; // desviación permitida respecto al precio

request.magic =magicnumber; // MagicNumber de la orden

//--- envío de la solicitud

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- mostramos la información sobre el fallo

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- comunicamos que la operación ha tenido éxito

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}